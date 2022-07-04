С клубникой, карамелью и в виде торта: топ-5 рецептов приготовления домашнего мороженого

На улице становится все жарче и появляются привычные летние мечты – сейчас бы мороженого! Только какого? Рецепты домашнего мороженого пугают, а в магазине уже все перепробовал(-а) в прошлом году?

Хорошо, что о нас позаботились наши звезды МастерШефа и поделились любимыми рецептами домашнего мороженого.

Любимец зрителей Евгений Клопотенко и судьи кулинарного шоу Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский научат каждого из вас готовить любимый десерт лета.

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Как приготовить домашнее мороженое из клубники

Ингредиенты

натуральный йогурт (густой) – 400 граммов

клубника (свежая) – 200 граммов

сахарная пудра – 2 ст. л.

мята – 2-3 листика

Способ приготовления

Сначала нужно вымыть клубнику, очистить ее от хвостиков и измельчить в блендере с сахаром.

Затем смешать йогурт с клубничным пюре в металлической миске и отправить смесь в морозильную камеру на три часа, пока мороженое не застынет.

Как приготовить мороженое из сливок

Ингредиенты

молоко – 420 миллилитров

сахар – 120 граммов

яйца – 2 штуки

сливки 33% – 120 миллилитров

Способ приготовления

Сначала нужно смешать сахар с яйцами и немного взбить венчиком. В то же время нагреть молоко до появления первого пара.

После этого смешать яичную смесь с теплым молоком. Перелить полученную массу в сотейник и постоянно помешивая варить на маленьком огне пока она не начнет густеть.

Затем снять смесь с огня и дать ей немного остыть. Затем влить сливки, перемешать и положить в пластиковый контейнер, накрыть крышкой и поставить в морозилку.

Через каждые полчаса пять раз подряд нужно извлекать массу из холодильника и помешивать ее. После последней процедуры оставить будущее мороженое на шесть часов в морозилке.

Как приготовить домашнее мороженое с соленой карамелью

Ингредиенты

молоко – 420 миллилитров

сахар (для карамели) – 160 граммов

сахар (для мороженого) – 40 граммов

яйца – 2 штуки

сливки (30-33%) – 120 мл

соль – 2-3 щепотки

Способ приготовления

Прежде всего, нужно вскипятить молоко и отставить его в сторону. Затем растопить сахар для карамели в глубоком сотейнике или сковороде, чтобы он приобрел золотистый цвет.

Затем важно добавить к нему горячее молоко и соль, а потом хорошо перемешать смесь, пока карамель полностью не растворится. После этого можно снять массу с огня и дать ему немного остыть.

В это время отдельно смешать два яйца и сахар для мороженого, затем к ним добавить молоко с карамелью. Далее нужно поставить смесь на небольшой огонь и постоянно помешивать ее.

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В это время отдельно смешать два яйца и сахар для мороженого, затем к ним добавить молоко с карамелью. Далее нужно поставить смесь на небольшой огонь и постоянно помешивать ее.

Как только смесь начнет густеть, снять ее с огня, дать охладиться до комнатной температуры, добавить к массе сливки и хорошо перемешать.

После чего залить ее в пластиковый контейнер с крышкой и поставить в морозилку. Затем только помешивать каждые полчаса пять раз и оставить после последнего раза на примерно шесть часов.

Как приготовить торт-мороженое

Ингредиенты

печенье – 54 штуки

сливочное масло – 10 ст. л.

жирные сливки – 1 литр

экстракт ванили⁣ – 2 ст. л.

сгущенка – 1 банка

Способ приготовления

Для начала нужно превратить печенье в крошки и смешать его с растопленным маслом. Затем разделить смесь пополам.

В форму для выпечки насыпать первую половину массы и поставить в морозилку.

В то же время взбить жирные сливки со сгущенкой и экстрактом ванили. Далее достать форму и выложить на печенье молочную смесь. Затем посыпать сверху остатками массы из печенья и поставить форму на ночь в морозильную камеру.

Как приготовить итальянское мороженое (семифредо) в домашних условиях

Ингредиенты

желтки – 7 штук

сахар – 100 граммов

коньяк – 20-25 граммов

сливки 30-35% – 300 граммов

молочного шоколада – 80 граммов

фисташки (или другие орешки) – 80 граммов

Способ приготовления

Сначала смешать сахар, желтки и коньяк и поставьте смесь на водяную баню на средний огонь. Все время ее нужно будет помешивать.

Когда сахар растворится в массе, она может стать более густой, тогда ее следует снимать с огня. Затем ей следует дать остыть и накрыть ее пищевой пленкой.

Отдельно необходимо взбить сливки, чтобы получилась не очень плотная пена, и добавить их в охлажденную яичную смесь.

Затем застелить пластиковую форму пленкой, залить в нее будущее мороженое и отправить его на всю ночь в холодильник. Украшать можно потом орехами и шоколадом.

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