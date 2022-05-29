Ягодная вкуснятина, тающая на языке — рецепт безглютенового клубничного торта от Лизы Глинской

Сезон клубники радует любителей сладенького, ведь из этой вкусной и полезной ягоды можно приготовить множество десертов. Победительница МастерШеф и бывшая судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом невероятно нежного клубничного торта.
В основе безглютеновой вкусности кокосовый бисквит, йогуртовый мусс, клубничное кремю и клубничное желе. Пальчики оближешь!
Чтобы приготовить кокосовый бисквит выполни простые шаги:
Теперь давай готовить!
Следуй этой инструкции:
Чтобы приготовить нежное клубничное желе, выполни следующие шаги:
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