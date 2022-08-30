Рецепт соковитого літа в банці: як приготувати варення з дині на зиму

Що найкраще смакує осінніми ранками під каву? Звісно, круасани чи тости з чим-небудь солодким, які можна приготувати буквально з будь-чого. Наприклад, як щодо варення з дині?

До того ж їсти його можна всю осінь, зиму та навіть весну. А в особливо заощадливих, або ж натхненних кулінарів, може вийти наготувати смакоти на увесь наступний рік. І хто знає, може, одну баночку ти відкриєш саме в день перемоги України?

Зрештою, навіщо загадувати наперед, якщо можна стати готувати вже зараз? Тож читай, як приготувати соковите літо в банці у вигляді варення з дині.

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Інгредієнти для варення з дині

Диня – 1 кілограм

Цукор – 600 грамів

Спосіб приготування варення з дині

Спочатку потрібно почистити диню від насіння та розрізати її на скибки, після чого очистити їх від шкірки. Потім необхідно порізати диню кубиками середньої величини, але за бажанням нарізку можна змінити на більш дрібну. Засипати диню цукром та почекати, поки вона не пустить сік, після чого її можна перекладати в каструлю. Також можна додати перебитий у блендері чи м’ясорубці лимон, або ж просто трохи його соку. Варити диню потрібно на середньому вогні. Коли суміш закипить, їй необхідно дати ще 40 хвилин, щоб проваритись. Однак важливо не забувати помішувати майбутнє варення, щоб воно не пригоріло. Коли варення провариться, йому необхідно дати повністю остигнути. Після можна знову ставити на вогонь суміш та варити її ще півгодини, помішуючи. Потім можна дати варенню остигнути, пересипати у стерильні банки та закривати герметичними кришками.

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