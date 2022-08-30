Рецепт соковитого літа в банці: як приготувати варення з дині на зиму

Що найкраще смакує осінніми ранками під каву? Звісно, круасани чи тости з чим-небудь солодким, які можна приготувати буквально з будь-чого. Наприклад, як щодо варення з дині?
До того ж їсти його можна всю осінь, зиму та навіть весну. А в особливо заощадливих, або ж натхненних кулінарів, може вийти наготувати смакоти на увесь наступний рік. І хто знає, може, одну баночку ти відкриєш саме в день перемоги України?
Зрештою, навіщо загадувати наперед, якщо можна стати готувати вже зараз? Тож читай, як приготувати соковите літо в банці у вигляді варення з дині.
А якщо ти хочеш здивувати свої смакові рецептори, то читай рецепт сливового варення з родзинками від Євгена Клопотенка.
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