Перец черри на зиму с фетой: простой рецепт пикантной закуски

Маленькие яркие перчики могут стать отличным дополнением к зимнему меню. Их можно замариновать целыми, добавив чеснок и ароматные специи, или приготовить более оригинальный вариант с сыром фета.

Перец черри на зиму хорошо сочетается с мясными блюдами, гарнирами и может стать украшением праздничного стола. Рассказываем, как приготовить пикантную закуску без сложных ингредиентов.

Перец черри на зиму с фетой: рецепт

Для тех, кто хочет попробовать более необычное сочетание, подойдет перец черри на зиму с фетой. Маленькие круглые перчики фаршируют нежным сыром с зеленью и специями.

В то же время такой вариант имеет важную особенность: из-за наличия феты его не стоит хранить при комнатной температуре как обычную овощную консервацию. Лучше всего готовить небольшое количество и держать готовую закуску в холодильнике.

Что нужно:

маленький круглый перец черри или гогошары — 500 г;

сыр фета — 250–300 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

оливковое или рафинированное подсолнечное масло;

укроп, тимьян или розмарин;

черный перец горошком.

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Как приготовить перец с фетой

Перчики помой, срежь верхушки вместе с хвостиками и осторожно удали семена. Затем опусти их в кипящую воду примерно на 1–2 минуты. После бланширования достань овощи и хорошо обсуши.

Фету разомни вилкой. По желанию добавь к сыру измельченную зелень и немного специй.

Когда перчики полностью остынут и высохнут, наполни их сырной начинкой. Удобнее всего делать это маленькой ложкой или кондитерским мешком.

В чистую банку положи чеснок и специи, после чего осторожно выложи фаршированные перчики. Залей их маслом, чтобы оно покрывало закуску, закрой банку и поставь в холодильник.

Такой перец с фетой лучше подавать охлажденным. Он отлично подходит для праздничного стола, мясной тарелки или простого ужина.

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