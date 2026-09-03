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Перець чері на зиму з фетою: простий рецепт пікантної закуски

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
Перець чері на зиму з фетою: як приготувати оригінальну закуску
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