Перець чері на зиму з фетою: простий рецепт пікантної закуски

Маленькі яскраві перчики можуть стати чудовим доповненням до зимового меню. Їх можна замаринувати цілими, додавши часник і запашні спеції, або приготувати більш оригінальний варіант із сиром фета.

Перець чері на зиму добре смакує з м’ясними стравами, гарнірами та може стати окрасою святкового столу. Розповідаємо, як приготувати пікантну закуску без складних інгредієнтів.

Перець чері на зиму з фетою: рецепт

Для тих, хто хоче спробувати незвичніше поєднання, підійде перець чері на зиму з фетою. Маленькі круглі перчики фарширують ніжним сиром із зеленню та спеціями.

Водночас такий варіант має важливу особливість: через наявність фети його не варто зберігати за кімнатної температури як звичайну овочеву консервацію. Найкраще готувати невелику кількість і тримати готову закуску в холодильнику.

Що потрібно:

маленький круглий перець чері або гогошари — 500 г;

сир фета — 250–300 г;

часник — 2–3 зубчики;

оливкова або рафінована соняшникова олія;

кріп, чебрець або розмарин;

чорний перець горошком.

Як приготувати перець із фетою

Перчики помий, зріж верхівки разом із хвостиками та обережно видали насіння. Потім опусти їх у киплячу воду приблизно на 1–2 хвилини. Після бланшування дістань овочі й добре обсуши.

Фету розімніть виделкою. За бажанням додай до сиру подрібнену зелень та трохи спецій.

Коли перчики повністю охолонуть і висохнуть, наповни їх сирною начинкою. Найзручніше робити це маленькою ложкою або кондитерським мішком.

У чисту банку поклади часник і спеції, після чого обережно виклади фаршировані перчики. Залий їх олією, щоб вона покривала закуску, закрий банку та постав в холодильник.

Такий перець із фетою краще подавати охолодженим. Він чудово підходить для святкового столу, м’ясної тарілки або простої вечері.

Ще однією популярною консервацією лишаються кабачки. Читай рецепт геніально простої заготовки на зиму.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!