Зважені та щасливі 2026: дата виходу та нові правила телепроєкту

Новий сезон популярного телепроєкту Зважені та щасливі повертається на телеканал СТБ вже цієї осені. На глядачів очікують запеклі змагання як між учасниками реаліті-шоу, так і між тренерами проєкту.

Читай, коли вийде 11 сезон Зважених та щасливих і що про нього відомо, у нашому матеріалі.

Зважені та щасливі 2026: дата виходу нового сезону

Перший випуск нового сезону проєкту Зважені та щасливі вийде на телеканалі СТБ у неділю, 4 жовтня 2026 року, о 19:00. Усі нові випуски 11 сезону Зважених та щасливих будуть виходити кожної неділі о 19:00.

Творці телепроєкту оновили правила, тому цього року виберуть 18 учасників до табору схуднення, але зрештою потрапити в команди тренерів Марини Боржемської та Олексія Новікова зможуть лише 14 людей.

При цьому четверо залишаться у сірій зоні й надалі мають боротися за своє місце в команді. А замість них у сірій зоні може опинитися будь-хто з учасників основного складу. Тому творці Зважених та щасливих обіцяють ще запеклішу боротьбу, ніж у попередніх сезонах.

Справжнє протистояння розгорнеться й між Новіковим та Боржемською. Олексій цього року прагне взяти реванш, але чи дозволить Марина перевершити результат учасників її команди, побачимо вже зовсім скоро.

Відомо, що у 11 сезоні вести телешоу продовжить Даніель Салем, а нових учасників підтримуватись лікарка-дієтологиня вищої категорії Світлана Фус та коуч Дмитро Карпачов.

У 10 сезоні Зважених та щасливих, фінал якого відбувся наприкінці грудня 2025 року, переміг одесит В’ячеслав Грабовий з команди Марини Боржемської. Він прийшов на реаліті-шоу із вагою 195 кг, і зміг здобути вражаючі результати, втративши понад 53% своєї ваги. У фіналі Грабовий важив вже неймовірні 91 кг.

У продовженні популярного телепроєкту на глядачів очікують чергові вражаючі трансформації та можливість для учасників шоу отримати фігуру своєї мрії завдяки допомозі досвідчених тренерів.

Нагадаємо, що минулого року черговий російський удар по Києву зруйнував один із ключових павільйонів телеканалу СТБ — локацію, де 9 тижнів знімали зважування та постшоу Зважених та щасливих.

Фото: СТБ

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