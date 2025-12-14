Хто покинув Зважені та щасливі у 12 випуску: день у SPA та ще більше фізичних навантажень

Цей випуск проєкту Зважені та щасливі став одним із найнапруженіших. На учасників чекали індивідуальні випробування, про зміст яких вони дізналися лише тоді, коли зайшли у вибрані двері.

“Після 11 тижнів боротьби ви заслуговуєте на паузу — на розслаблення у сауні, масаж, турботу та день у SPA”, — повідомив учасникам ведучий Даніель Салем.

Як минув 12 випуск і хто покинув Зважені та щасливі цього тижня — Вікна зібрали найголовніше.

Як минув 12 випуск Зважені та щасливі 2025

Учасників заінтригували відпочинком, але одразу попередили: його ще треба заслужити. Для цього вони мали пройти особисті кімнати-виклики. Кожен сам вибирав, куди зайти, не знаючи, що на нього чекає за дверима.

Вони мали навчитися тримати рівновагу, розв’язувати головоломки, прокотитися слизькою гіркою, виконати завдання на зосередженість та пройтись зоною дискомфорту.

Учасники не приховували страху перед невідомими. Майя Безродна заявила, що, обираючи найлегше, цілком може вибрати найважче.

Що там може бути — не знаю, але дуже цікаво, — сказав Слава Грабовий.

“Мені здається, там буде щось таке, що я зможу перемогти саму себе”, — поділилася своїм враженням Надія Варчук.

Головною інтригою стали правила тижня: SPA-салон отримають або всі, або ніхто. У разі поразки відпочинок отримали б тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков.

А для того, хто провалить своє випробування, ввели ще жорсткіші наслідки: +1 кг на зважуванні.

Хто покинув Зважені та щасливі у 12 випуску

Цього тижня проєкт покинула 30-річна Надія Варчук. Через брак коштів вона двічі брала участь у програмі сурогатного материнства. Це вплинуло на її здоров’я, тож вона почала стрімко набирати вагу. У якийсь момент цей процес стало важко контролювати, тому її метою стало позбутися 70 кілограмів.

Як передає СТБ, її мотивацією стали відновлення здоров’я та бажання прийти на випускний доньки у красивій сукні.

