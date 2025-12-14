Кто покинул Взвешенные и счастливые в 12 выпуске: день в SPA и еще больше физических нагрузок

Этот выпуск проекта Взвешенные и счастливые стал одним из самых напряженных. Участников ждали индивидуальные испытания, о содержании которых они узнали только тогда, когда зашли в выбранную дверь.

“После 11 недель борьбы вы заслуживаете паузы — на расслабления в сауне, массаж, заботу и день в SPA”, — сообщил участникам ведущий Даниэль Салем.

Как прошел 12 выпуск и кто покинул Взвешенные и счастливые на этой неделе — Вікна собрали самое главное.

Как прошел 12 выпуск Взвешенные и счастливые 2025

Участников заинтриговали отдыхом, но сразу же предупредили: его еще нужно заслужить. Для этого им предстояло пройти личные комнаты-вызовы. Каждый сам выбирал, куда зайти, не зная, что его ждет за дверью.

Они должны были научиться держать равновесие, решать головоломки, прокатиться по скользкой горке, выполнить задание на сосредоточенность и пройтись по зоне дискомфорта.

Участники не скрывали страх перед неизвестными. Майя Безродная заявила, что, выбирая, как ей кажется, самое легкое, она вполне может выбрать самое трудное.

Что там может быть — не знаю, но очень интересно, — сказал Слава Грабовой.

“Мне кажется, там будет что-то такое, что я смогу победить саму себя”, — поделилась своим впечатлением Надежда Варчук.

Главной интригой стали правила недели: SPA-салон получат либо все, либо никто. В случае поражения отдых получили бы тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков.

А для провалившего свое испытание ввели еще более жесткие последствия: +1 кг на взвешивании.

Кто покинул Взвешенные и счастливые в 11 выпуске

На этой неделе проект покинула 30-летняя Надежда Варчук. За неимением средств она дважды участвовала в программе суррогатного материнства. Это повлияло на ее здоровье, поэтому она начала стремительно набирать вес. В какой-то момент этот процесс стало тяжело контролировать, поэтому ее целью стало избавиться от 70 килограммов.

Как передает СТБ, ее мотивацией стали восстановление здоровья и желание прийти на выпускной дочери в красивом платье.

