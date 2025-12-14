Стиль жизни Шоу-биз

Кто покинул Взвешенные и счастливые в 12 выпуске: день в SPA и еще больше физических нагрузок

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 декабря 2025, 00:23 2 мин.
кто покинул взвешенные и счастливые 12 выпуск
Фото СТБ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь