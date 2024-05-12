Четыре упражнения для стройности: как похудеть в ногах

Наша внешность — это дар природы, который делает нас уникальными и непохожими на других. Однако часто девушки и женщины ищут способ избавиться от “лишнего” объема в талии, бедрах или ногах.

Мы уверены, что красота не зависит от суждений других людей или навязанных стереотипов о внешности женщины. Она начинается с комфорта для себя и собственных ценностей. Если ты думаешь, как похудеть в ногах — приводим тебе несколько безопасных методов.

Как похудеть в ногах

Похудеть в одном участке тела, при этом не затрагивая другую — не получится, ведь весь наш организм взаимосвязан.

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Для лучшего эффекта советуем сочетать питание со спортивными упражнениями, сжигающими подкожный жир.

Диета для похудения в ногах

Для эффективного похудения следует отказаться от вредных продуктов, таких как:

фастфуд и полуфабрикаты;

газированные напитки и сладкие напитки;

сладости и выпечка;

соленая пища;

животные жиры.

Присмотрись к белкам, которые кроме питательности, также формируют твои мышцы.

Упражнения для похудения в ногах

Лучше всего выполнять комплекс упражнений для бедер, ягодиц и икр. Так ты подтянешь форму своих ног.

Перед началом любых занятий спортом не забывай разминаться, чтобы выполненные упражнения удавались легче и безболезненнее.

Приседания подтянут внутреннюю часть бедер и ягодичные мышцы. Правильно это упражнение выполнять так: расставь ноги на ширине плеч, носки поверни во внешние стороны, медленно приседай до момента, когда колени сформируют прямой угол — не до конца садясь, а словно приседая на стул, — задержись в таком положении на несколько секунд. Повтори три подхода по десять раз. Махи ногами из лежащего положения по 30 раз каждой также подтянут внутреннюю часть ног. Выпады вперед так, чтобы угол составлял 90º. Руки держи на талии, если позволяет пространство — сочетай упражнение с ходьбой, чтобы улучшить эффект. Ножницы ногами одновременно приведут в работу пресс, ноги и бедра. В лежачем состоянии руки опусти на пол, а совсем чуть-чуть приподними ноги и скрещивай их с высокой амплитудой между собой. Выполни три подхода по десять раз.

Фитнес-тренеры убеждают, что похудеть можно быстро и без стресса. Ранее Анита Луценко предлагала комплекс упражнений, которые помогут похудеть за семь дней.

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