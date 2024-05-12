Чотири вправи для стрункості: як схуднути в ногах

Наша зовнішність — це дар природи, який робить нас унікальними та несхожими на інших. Позаяк часто дівчата та жінки шукають способу позбутися “зайвого” обʼєму в талії, стегнах чи ногах.

Ми впевнені, що краса не залежить від суджень інших людей чи навʼязаних стереотипів про вигляд жінки. Вона починається з комфорту для себе та власних цінностей. Якщо ж ти думаєш, як схуднути в ногах — наводимо тобі кілька безпечних методів.

Як схуднути в ногах

Схуднути в одній ділянці тіла, при цьому не зачіпаючи іншу — не вийде, адже весь наш організм взаємоповʼязаний.

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Для кращого ефекту краще поєднувати харчування зі спортивними вправами, які спалюватимуть підшкірний жир.

Дієта для схуднення в ногах

Для ефективного схуднення варто відмовитися від шкідливих продуктів, таких як:

фастфуд та напівфабрикати;

газовані напої та солодкі напої;

солодощі та випічка;

солона їжа;

тваринні жири.

Віддавай перевагу білкам, які окрім поживності також формують твої мʼязи.

Вправи для схуднення в ногах

Найкраще виконувати комплекс вправ для стегон, сідниць та литок. Так ти підтягнеш форму своїх ніг.

Перед початком будь-яких занять спортом не забувай розминатися, аби виконані вправи давалися легше та безболісно.

Присідання підтягнуть внутрішню частину стегон та мʼяза сідниць. Правильно цю вправу виконувати так: розстав ноги на ширині плечей, носки поверни у зовнішні боки, повільно присідай до моменту, коли коліна сформують прямий кут — не до кінця сідаючи, а наче присідаючи на стілець, — затримайся в такому положенні на кілька секунд. Повтори три підходи по десять разів. Махи ногами з лежачого положення по 30 разів кожною також підтягнуть внутрішню частину ніг. Випади вперед так, щоб кут становив 90º. Руки тримай на талії, якщо дозволяє простір — поєднуй вправу з ходьбою, щоб покращити ефект. Ножиці ногами одночасно приведуть в роботу прес, ноги та стегна. У лежачому стані руки опусти на підлогу, а зовсім трохи підніми ноги та схрещуй їх з високою амплітудою між собою. Виконай три підходи по десять разів.

Фітнес тренери переконують, що схуднути можна швидко й без стресу. Раніше Аніта Луценко пропонувала комплекс вправ, що допоможуть схуднути за сім днів.

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