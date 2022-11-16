Схуднути за сім днів реально! Комплекс вправ від Аніти Луценко

Усі ми хочемо швидко схуднути, особливо перед якоюсь важливою подією. Інколи нам не вистачає часу на повноцінні заняття спортом та дієти. Фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, як можна схуднути за сім днів.

За її словами, тренування з цього комплексу варто робити, коли ти маєш вільний час. Не важливо, ранок це чи вечір. Тренування має завжди розпочинатися з розминки, а на завершення треба робити розтяжку.

Це тренування не можна робити:

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вагітним;

під час критичних днів, якщо тобі погано;

протягом шести – восьми тижнів після пологів;

за наявності хвороб опорно-рухового апарату;

у разі хвороб серцево-судинної, дихальної, статевої систем.

Перед початком проконсультуйся зі своїм лікарем.

Розминка

Руки — на пояс, ноги — на ширині плечей, спершу треба розім’яти шию. Роби нахили голови вліво, потім вправо. Руки — на поясі, ноги — на ширині плечей. Треба тягнутися тазом максимально вправо, а потім вліво. У цій позі роби нахили корпусом з витягнутою рукою спершу вправо, потім вліво. Ноги — на ширині плечей, треба робити нахили до землі. Спершу до правої ноги, по центру, до лівої й піднятися. Повторити все знову.

Усі вправи робити по 20 секунд.

Присідання

Ноги поставити ширше за плечі, носки розвернути в сторони, п’ятки стоять на підлозі. Руки підняти догори та зігнути під кутом 90°. Присідай та вдихай. Піднімаючись на видиху, треба торкнутися правим коліном правого ліктя. Знову присідати й торкнутися лівим коліном лівого ліктя.

Вправа на ноги та сідниці

Стань на коліна, руки — в сторони. Присідай однією сідницею на підлогу, руки балансують та допомагають піднятися назад на видиху. Те саме робити з іншого боку. Вдих — опуститися на сідницю, на видиху — піднятися.

Вправа на прес

Найважливіший момент — притиснути поперек до підлоги. Якщо відчуваєш дискомфорт у попереку, значить недостатньо напружуєш прес. Руки поклади за голову, а лікті розведи в сторони. Підборіддя не має торкатися грудної клітини. На видиху — піднімайся, вдих — опускайся. Намагайся менше скручуватися та більше витягувати хребет.

Розтяжка

Сядь по-турецьки, руки витягуй догори, а потім нахиляйся вперед. Якомога довше відпочинь у цій позі.

Хороше рішення — починати свій ранок з пробіжки. Раніше Аніта Луценко розповіла, як правильно бігати.

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