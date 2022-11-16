Схуднути за сім днів реально! Комплекс вправ від Аніти Луценко

Усі ми хочемо швидко схуднути, особливо перед якоюсь важливою подією. Інколи нам не вистачає часу на повноцінні заняття спортом та дієти. Фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, як можна схуднути за сім днів.
За її словами, тренування з цього комплексу варто робити, коли ти маєш вільний час. Не важливо, ранок це чи вечір. Тренування має завжди розпочинатися з розминки, а на завершення треба робити розтяжку.
Це тренування не можна робити:
Перед початком проконсультуйся зі своїм лікарем.
Усі вправи робити по 20 секунд.
Сядь по-турецьки, руки витягуй догори, а потім нахиляйся вперед. Якомога довше відпочинь у цій позі.
Хороше рішення — починати свій ранок з пробіжки. Раніше Аніта Луценко розповіла, як правильно бігати.
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