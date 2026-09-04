Бріджертони: всі книги по порядку — що читати після серіалу

Леді Віслдаун повертається! А точніше, крім екранізованих серій Бріджертонів, є ще книги неперевершеної Джулії Куїнн. Це історії, які знову й знову занурюють читачів у світ балів, таємниць, світських пліток і, звісно ж, великого кохання родини Бріджертонів.

Якщо після перегляду серіалу тобі теж не хочеться прощатися з улюбленими героями, є чудова новина: їхні історії значно ширші на сторінках книг. Тут більше внутрішніх переживань персонажів, кумедних діалогів, романтичних моментів і тієї самої атмосфери Англії епохи Регентства.

Сьогодні розповідаємо, в якому порядку треба читати книги про Бріджертонів, щоб усе було логічно, а також які додаткові книги варто додати до своєї читацької полиці.

Бріджертони: книги по порядку — з чого почати

Романтичні історії, які завдяки екранізації мільйони глядачів упізнають за фразою “Любий читачу”, давно вийшли за межі звичайної книжкової серії. Джулія Куїнн створила цілий світ, у якому кожен із восьми дітей Вайолет Бріджертон отримує власну історію кохання.

Серія складається з восьми основних романів. Читати їх бажано саме в порядку виходу, адже тоді найкраще помітно, як змінюється родина, як одружуються старші діти та як у сюжетах поступово з’являються молодші Бріджертони.

Романи про Бріджертонів — справжня насолода, адже на сторінках книжок знову оживають улюблені персонажі, а разом із ними — їхні неймовірні історії кохання.

Ось Бріджертони: всі книги по порядку, якщо ти хочеш пройти історію цієї родини від старшої дитини до наймолодшої:

Герцог і я — Дафна;

Віконт, який мене кохав — Ентоні;

Пропозиція джентльмена — Бенедикт;

Роман із містером Бріджертоном — Колін;

Серові Філліпу з любов’ю — Елоїза;

Коли він був розпусним — Франческа;

It’s In His Kiss — Гіацинта;

On the Way to the Wedding — Грегорі.

І тут є одна особливість, яка робить серію ще цікавішою: перші літери імен дітей Вайолет Бріджертон розташовані за алфавітом — Ентоні, Бенедикт, Колін, Дафна, Елоїза, Франческа, Грегорі та Гіацинта.

Читати на тему Бріджертони 5 сезон: Netflix офіційно підтвердив старт зйомок та ім’я головної героїні

Бріджертони: з чого починається історія родини

Тож серія книг Бріджертони починається з роману Герцог і я. Саме тут ми знайомимося з Дафною, яка шукає гідного нареченого, і Саймоном Бассетом — герцогом Гастінгсом, який одружуватися зовсім не збирається.

Вони домовляються лише вдавати закоханих, щоб кожен отримав бажане. От тільки почуття мають неприємну звичку з’являтися саме тоді, коли їх ніхто не планує.

Наступноюварто читати Віконт, який мене кохав. Цього разу в центрі історії — старший Бріджертон, Ентоні, який вирішив одружитися без кохання.

Але його плани руйнує Кейт Шарма. Між ними постійні суперечки, напруга та дуже знайоме читачам відчуття: ці двоє явно небайдужі одне одному, хоч самі ще цього не визнають.

Третя книга — Пропозиція джентльмена. Бенедикт зустрічає на маскараді загадкову дівчину в срібній сукні, яка зникає опівночі.

Єдина річ, що залишається від цієї зустрічі, — її рукавичка. Бенедикт навіть не здогадується, що незнайомка зовсім поруч, але через обставини змушена жити зовсім іншим життям. Ця історія особливо сподобається тим, хто любить романтику з нотками казки про Попелюшку.

Далі на черзі Роман із містером Бріджертоном — книга про Коліна та Пенелопу. І якщо ти дивився серіал, то прекрасно знаєш, наскільки довго читачі чекали на цю історію.

Пенелопа роками закохана в Коліна, хоча він сприймає її лише як подругу родини. Та після повернення з подорожей чоловік починає бачити в ній зовсім іншу жінку. Саме ця книга також відкриває одну з найбільших таємниць серії — хто ховається за образом леді Віслдаун.

П’ятою у списку йде Серові Філліпу з любов’ю. Головна героїня тут — Елоїза, яка зовсім не поспішає заміж і вже встигла відмовити кільком претендентам. Все починається з листування із сером Філіпом Крейном. Вони ще майже не знають одне одного, але поступово між рядками з’являється щось більше.

Елоїза залишається Елоїзою — незалежною, впертою та зовсім не готовою грати роль покірної дружини.

Шоста книга — Коли він був розпусним, у якій головною героїнею стає Франческа. Її історія пов’язана з Майклом Стірлінгом, який закохується у неї, хоча Франческа вже заручена з його кузеном. Тому спочатку їм залишається лише дружба.

Але час змінює людей, обставини та почуття. І те, що здавалося неможливим, поступово стає єдиним, чого герої насправді хочуть.

Сьома історія — It’s In His Kiss, присвячена Гіацинті. Вона знайомиться з Гаретом, якому потрібно розгадати сімейну таємницю, заховану у старому щоденнику.

Тут є загадки, пошуки скарбу, сімейні секрети й романтика. А сама Гіацинта точно не дозволить нудьгувати.

Завершує основну серію роман On the Way to the Wedding про Грегорі. Він упевнений, що вже знайшов кохання всього життя, але дізнається, що дівчина закохана в іншого.

Допомогти йому погоджується її подруга Люсі. І, звісно, план закохати Грегорі в Герміону дуже швидко починає йти зовсім не за планом.

Бріджертони: додаткові книги

Але на цьому прощатися з родиною ще рано. Є й Бріджертони: додаткові книги, які допоможуть ще трохи затриматися у цьому світі.

Додаткові книги про Бріджертонів:

The Bridgertons: Happily Ever After — збірка других епілогів до всіх восьми основних романів;

Вайолет у цвіту (Violet in Bloom) — додаткова повість про Вайолет Бріджертон, матір восьми дітей;

Queen Charlotte — окремий роман про королеву Шарлотту та короля Георга III, написаний Джулією Куїнн разом із Шондою Раймс.

Зокрема, перша збірка книг повертає читачів до вже знайомих пар. У ній зібрані додаткові історії про життя героїв після весілля — саме те, чого часто хочеться після фінальної сторінки: дізнатися, що ж було з улюбленцями далі.

Окремо варто згадати історію королеви Шарлотти та короля Георга. На відміну від основних романів серії, тут книга з’явилася вже після телевізійної історії.

Чи обов’язково читати Бріджертони по порядку

Якщо коротко — ні, але краще так. Кожна книга розповідає про окрему пару, тому технічно почати можна практично з будь-якого роману. Проте читання за порядком допомагає краще відчути розвиток родини Бріджертонів.

До того ж у наступних книгах можуть траплятися події, які відбулися в попередніх романах. Тому якщо ти зовсім не хочеш натрапити на спойлери, краще почати з Герцога і я та поступово пройти всю серію до історії Грегорі.

І є ще одна причина читати саме послідовно: ти ніби ростеш разом із цією родиною. Спочатку спостерігаєте за Дафною, потім переживаєте за Ентоні, знайомитеся з історіями Бенедикта й Коліна, дедалі більше дізнаєтеся про Елоїзу, Франческу, Гіацинту та Грегорі.

А десь між усіма цими історіями знову і знову з’являється вона — леді Віслдаун, яка завжди знає трохи більше, ніж хотілося б героям.

Тож якщо після серіалу тобі бракує балів, красивих суконь, сімейних вечорів, гострих діалогів і того самого відчуття, що кохання обов’язково переможе, книжки Джулії Куїнн — чудовий спосіб повернутися у світ Бріджертонів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки переглядів зібрала кожна частина Бріджертонів та який сезон став найпопулярнішим серед глядачів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!