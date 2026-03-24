Бріджертони 5 сезон: Netflix офіційно підтвердив старт зйомок та ім’я головної героїні

Шанувальники костюмованих драм можуть видихнути з полегшенням: історія найвідомішої родини Лондона отримує продовження.

Одразу після успіху історії Бенедикта та Софі, стрімінговий гігант оголосив про початок виробництва наступної глави. Офіційне підтвердження з’явилося на інстаграм-сторінці Netflix UA.

Бріджертони 5 сезон : чи справдилися очікування фанатів щодо головної героїні

Довгий час у мережі точилися запеклі дискусії про те, хто ж стане наступним діамантом сезону. Більшість глядачів робили ставку на бунтівну Елоїзу, сподіваючись нарешті побачити її шлях до вівтаря (або ж остаточну відмову від нього). Проте автори серіалу приготували сюрприз, який багатьох шокував: Бріджертони 5 сезон будуть присвячені Франчесці.

Ця новина викликала неоднозначну реакцію. Поки одні радіють за витончену та мовчазну сестру, інші називають це рішення розчаруванням року. Особливо обурені шанувальники оригінальних книг Джулії Квін, адже серіальна версія Франчески вже зараз суттєво відходить від літературного першоджерела.

Читати на тему Бріджертони 5 сезон: коли вийде продовження найбільш романтичного серіалу

Чим дивуватиме 5 сезон Бріджертонів

Історія Франчески обіцяє бути найбільш драматичною та нетиповою для серіалу. Після трагічної втрати чоловіка, Кіла Мартіна, наприкінці минулого сезону, графиня намагатиметься віднайти себе у нових обставинах. Її шлях до щастя не буде схожий на феєричні романи її братів та сестер. Франческа завжди цінувала тишу та спокій — саме ці якості поєднували її з покійним чоловіком.

Не переймайтеся, найдорожчі читачі, адже графиня ще неодмінно пізнає кохання. Бріджертони 5 сезон — вже у виробництві, — заінтригували представники Netflix.

Попри критику щодо зміни темпу розповіді та відхилення від канону, творці обіцяють, що нова історія кохання буде по-справжньому особливою та ніжною. Глядачі побачать, як Франческа вчитиметься жити далі після болючої втрати та чи зможе вона знову відкрити своє серце для когось іншого.

Наразі дата прем’єри залишається таємницею, але зважаючи на те, що виробництво вже стартувало, леді Вістлдаун незабаром знову порадує нас свіжими плітками з королівських балів. Тим часом прихильникам Елоїзи залишається лише сподіватися, що її час настане у наступних частинах антології.

Причина такої поспішності з виробництвом нових серій очевидна — шалені цифри переглядів. Кожен сезон стабільно потрапляє до топ-10 найпопулярніших англомовних серіалів в історії Netflix.

