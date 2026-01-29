Бріджертони 5 сезон: коли вийде продовження найбільш романтичного серіалу

Шанувальники костюмованої драми Бріджертони мають привід для радості: саме сьогодні, 29 січня 2026 року, на платформі Netflix відбулася довгоочікувана прем’єра першої частини четвертого сезону, присвяченого Бенедикту Бріджертону, проте увага аудиторії вже прикута до наступного етапу історії. Читай в матеріалі, коли вийде 5 сезон Бріджертонів та чи буде він взагалі.

Бріджертони 5 сезон: коли чекати на продовження

Офіційне підтвердження п’ятого та шостого сезонів серіалу відбулося ще у травні 2025 року, що свідчить про довгострокові плани стрімінгового гіганта щодо розвитку цього всесвіту. Згідно з останніми даними від шоуранерки Джесс Браунелл та виконавчої продюсерки Шонди Раймс, підготовчі роботи над п’ятим сезоном уже перебувають на стадії активного написання сценаріїв.

Знімальний процес п’ятого сезону Бріджертонів заплановано розпочати навесні 2026 у Великій Британії. З огляду на традиційний дворічний цикл виробництва та складність постпродукції, прем’єра п’ятої частини очікується орієнтовно навесні 2027 року.

В Україні серіал з’явиться одночасно зі світовим релізом на Netflix, з доступними українськими субтитрами та дубляжем. Шонда Раймс уже встигла заінтригувати фанатів, назвавши сценарій п’ятого сезону неймовірно сексуальним і пообіцявши, що він відкриє нові грані чуттєвості, якими славиться цей проєкт.

Бріджертони 5 сезон серіалу: про кого буде нова частина

Головною інтригою залишається питання, хто саме з родини Бріджертонів опиниться в центрі сюжету. На нещодавній прем’єрі четвертого сезону Джесс Браунелл з’явилася з хусткою, на якій були вишиті ініціали E та F, що прямо вказує на Елоїзу та Франческу.

Хоча точна черговість ще не оголошена, більшість прогнозів схиляється до того, що п’ятий сезон буде присвячений саме Елоїзі Бріджертон та її несподіваному роману, який у книгах Джулії Квінн розвивається через листування. У той же час, лінія Франчески, яка вже активно розгортається у четвертому сезоні, може стати основною або отримати значне розширення, що готуватиме підґрунтя для її власної історії у шостому сезоні.

Творці запевняють, що кожен із восьми братів і сестер Бріджертонів отримає свій власний сезон. П’ятий сезон обіцяє не лише нові романтичні лінії, а й подальший розвиток подій навколо леді Вістлдаун та життя вищого світу Лондона часів Регентства.

