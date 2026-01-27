Володарі Всесвіту 2026: коли фільм з’явиться на екранах в Україні

Нова екранізація легендарної франшизи 80-х обіцяє стати головним блокбастером літнього сезону завдяки зірковому акторському складу та сучасному баченню класичного протистояння на планеті Етернія. Читай в матеріалі, коли вийде фільм Володарі Всесвіту 2026 та який сюжет стрічки.

Володарі Всесвіту 2026: дата виходу в Україні

Кінокомпанія Amazon MGM Studios спільно з Mattel Films офіційно представили перший трейлер масштабного фентезі-бойовика Володарі Всесвіту (Masters of the Universe), прем’єра якого в українських кінотеатрах запланована на 4 червня 2026 року.

Головною інтригою проєкту став вибір акторів на ключові ролі: образ могутнього Хі-Мена (принца Адама) втілив Ніколас Голіцин, а роль його заклятого ворога, зловісного чаклуна Скелетора, виконав володар Оскара Джаред Лето.

Окрім дуету Голіцина та Лето, каст фільму Володарі Всесвіту 2026 року вражає іменами першої величини. Роль союзника принца Адама, Данкана (Man-At-Arms), отримав Ідріс Ельба, а безстрашну войовницю Тілу зіграла Каміла Мендес.

Також до команди приєдналися Алісон Брі у ролі Евіл-Лін, Морена Баккарін як Чарівниця та Крістен Віг, яка озвучила робота Робото. З огляду на рекордну кількість переглядів дебютного трейлера, який переглянули вже понад 28 мільйонів разів, стрічці прогнозується шалений успіх у прокаті та статус одного з найочікуваніших релізів 2026 року.

Володарі Всесвіту 2026: сюжет кінострічки

Через півтора десятиліття магічний Меч Сили повертає принца Адама до рідних берегів Етернії. Проте замість процвітаючого королівства він знаходить лише руїни та страждання, спричинені тиранією підступного Скелетора.

Аби захистити родину та відновити мир у космосі, Адам разом із відважною Тілою та досвідченим Дунканом має прийняти свою справжню сутність. Його доля — стати Хі-Меном, легендарним воїном, чия міць не знає меж у всьому Всесвіті.

Трейлер, що з’явився в мережі наприкінці січня 2026 року, демонструє вражаючі візуальні ефекти, зокрема перші кадри битви між Хі-Меном та армією Скелетора, а також появу бойового кота Крінджера.

