Landman 3 сезон: коли чекати на продовження серіалу

Серіал Землевласник (Landman), створений майстром сучасних вестернів Тейлором Шеріданом, став одним із найбільш обговорюваних проєктів платформи Paramount+. Читай в матеріалі, чи вийде 3 сезон знаменитого серіалу та коли це буде.

Серіал Landman: коли буде 3 сезон

Шанувальники індустріальної драми від Тейлора Шерідана можуть святкувати, адже стрімінговий сервіс офіційно продовжив свій хітовий серіал Землевласник (Landman) на третій сезон.

Це рішення було цілком очікуваним, враховуючи феноменальні рейтинги: прем’єра другого сезону зібрала понад 9,2 мільйона переглядів лише за перші два дні, що зробило проєкт найуспішнішим оригінальним релізом в історії платформи.

Історія про нафтові вежі Західного Техасу, продовжує демонструвати неймовірну динаміку, залучаючи втричі більше глядачів, ніж на старті першого сезону. Хоча офіційну дату релізу третя частина наразі не отримала, попередні виходи сезонів серіалу дають підстави сподіватися на повернення серіалу на екрани наприкінці 2026 року.

Сюжет майбутніх епізодів тримається в секреті, проте фінал другого сезону, що відбувся 18 січня 2026 року, залишив чимало відкритих питань. Творчий тандем Тейлора Шерідана та журналіста Крістіана Воллеса створив масштабну епопею, де особисті амбіції героїв стикаються з небезпечним бізнесом.

Якщо в першому сезоні ми лише знайомилися з гравцями компанії M-Tex Oil та бачили стрімкий кар’єрний зліт Томмі Норріса після смерті гендиректора Монті Міллера, то в другому сезоні ставки зросли. Кемі Міллер, роль якої виконує незрівнянна Демі Мур, вийшла з тіні покійного чоловіка, щоб очолити компанію, а Томмі Норріс у виконанні Біллі Боба Торнтона був змушений маневрувати між вимогами мексиканського картелю та складними сімейними стосунками, до яких додався його батько Ті-Ел у виконанні Сема Елліотта.

Ймовірно, новий сезон знову складатиметься з 10 епізодів, дотримуючись формату попередніх частин. Для українських глядачів серіал Землевласник залишається одним із головних телевізійних подій, що пропонує чесний і жорсткий погляд на сучасну енергетичну галузь через призму людських доль.

