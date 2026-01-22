Landman 3 сезон: когда ждать продолжения сериала

Сериал Землевладелец (Landman), созданный мастером современных вестернов Тейлором Шериданом, стал одним из самых обсуждаемых проектов платформы Paramount+. Читай в материале, выйдет ли 3 сезон знаменитого сериала и когда это будет.

Сериал Landman: когда будет 3 сезон

Поклонники индустриальной драмы от Тейлора Шеридана могут праздновать, ведь стриминговый сервис официально продлил свой хитовый сериал Землевладелец (Landman) на третий сезон.

Это решение было вполне ожидаемым, учитывая феноменальные рейтинги: премьера второго сезона собрала более 9,2 миллиона просмотров только за первые два дня, что сделало проект самым успешным оригинальным релизом в истории платформы.

История о нефтяных башнях Западного Техаса продолжает демонстрировать невероятную динамику, привлекая в три раза больше зрителей, чем на старте первого сезона. Хотя официальная дата релиза третьей части пока не известна, предыдущие выходы сезонов сериала дают основания надеяться на возвращение сериала на экраны в конце 2026 года.

Сюжет будущих эпизодов держится в секрете, однако финал второго сезона, состоявшийся 18 января 2026 года, оставил немало открытых вопросов. Творческий тандем Тейлора Шеридана и журналиста Кристиана Уоллеса создал масштабную эпопею, где личные амбиции героев сталкиваются с опасным бизнесом.

Если в первом сезоне мы только знакомились с игроками компании M-Tex Oil и видели стремительный карьерный взлет Томми Норриса после смерти гендиректора Монти Миллера, то во втором сезоне ставки выросли. Кэми Миллер, роль которой исполняет бесподобная Деми Мур, вышла из тени покойного мужа, чтобы возглавить компанию, а Томми Норрис в исполнении Билли Боба Торнтона был вынужден маневрировать между требованиями мексиканского картеля и сложными семейными отношениями, к которым добавился его отец Ти-Эл в исполнении Сэма Эллиотта.

Вероятно, новый сезон снова будет состоять из 10 эпизодов, следуя формату предыдущих частей. Для украинских зрителей сериал Землевладелец остается одним из главных телевизионных событий, предлагая честный и жесткий взгляд на современную энергетическую отрасль через призму человеческих судеб.

