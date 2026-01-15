Будет ли продолжение Фантастических тварей 4: почему студия остановилась и чего ждать фанатам

Мир магии Джоан Роулинг в серии фильмов о Гарри Поттере покорил миллионы зрительских сердец и принес огромные доходы создателям. Поэтому студия Warner Bros. расширила вселенную Поттера серией приквелов — Фантастические твари.

Фанаты ожидали новую долгосрочную — как минимум из 5 серий — эпическую сагу, но после выхода третьей части производство поставили на паузу. Будет ли продолжение Фантастических тварей 4 — разбираемся в материале.

Почему нет Фантастических тварей 4

Первый фильм цикла Фантастические твари 2016 года стал коммерческим хитом и собрал огромную кассу. Успех второй ленты был значительно меньшим: $814 млн и $654 млн соответственно.

А вот третий фильм Тайны Дамблдора принес продюсерам около $407 млн в мировом прокате, и это стало серьёзным сигналом для студии, что интерес зрителей падает.

Пошли разговоры, что студия решила пока заморозить серию.

Официально четвёртая часть не анонсирована, а режиссёр Дэвид Йейтс и актёры прямо говорят, что о её подготовке пока ничего не известно.

В чём причина падения интереса к Фантастическим тварям

Первый фильм рассказывал о Ньюте и его зверях в более лёгком стиле, а уже затем история разрослась до масштабной новеллы о тёмном волшебнике Гриндельвальде, политических интригах и исторических мотивах — и это понравилось не всем. Часть фанатов говорит, что это сделало серию более сложной для понимания.

Критики и зрители отмечали, что в Фантастических тварях меньше моментов, которые действительно задевают за живое.

Приквелам не хватает эмоциональности, они не вызывают желание сопереживать героям и проживать их жизнь.

Кроме того, возникли скандалы и споры вокруг актёров, например, пришлось заменить Джонни Деппа в роли Гриндельвальда, и это тоже частично отвлекло фанатов от просмотра следующих частей шоу.

Неоднозначную реакцию получили высказывания самой Джоан Роулинг относительно трансгендерных людей и ЛГБТ‑сообществ, и это также косвенно повлияло на рейтинг Фантастических зверей.

Будет ли продолжение Фантастических тварей в будущем

Хотя студия Warner Bros. не объявляла о официальной отмене, Фантастические твари пока не готовятся к съёмкам, и нет подтверждённой даты производства или даже сценария.

Это означает, что шанс на продолжение существует в теории, но всё зависит от желания студии вернуться к таким большим и финансово затратным фильмам.

Официального закрытия франшизы не было — Warner Bros. не заявляли, что серия полностью и навсегда закрыта.

Кроме того, Warner Bros. переключила своё внимание на сериал о Гарри Поттере. Вместо продолжения приквелов они предлагают зрителям ещё глубже погрузиться в историю Хогвартса и его персонажей, открыть новые сюжетные линии, которые было невозможно показать в фильмах.

