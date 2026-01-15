Чи буде продовження Фантастичних звірів 4: чому студія зупинилася і чого чекати фанатам

Світ магії Джоан Роулінг у серії фільмів про Гаррі Поттера полонив мільйони глядацьких сердець і приніс величезні статки творцям. Тому студія Warner Bros. розширила всесвіт Потера серією приквелів — Фантастичні звірі.

Фанати очікували нову довготривалу — принаймні на 5 серій — епічну сагу, але після виходу третьої частини виробництво поставили на пазу. Чи буде продовження Фантастичних звірів 4 – розбираємось у матеріалі.

Чому немає Фантастичних звірів 4

Перший фільм з циклу Фантастичні звірі 2016 року став комерційним хітом і зібрав величезну касу. Успіх другої стрічки був значно меншим: $814 млн і $654 млн відповідно.

А от третій фільм Таємниці Дамблдора приніс продюсерам близько $407 млн у світовому прокаті, і це стало серйозним сигналом для студії, що інтерес глядачів спадає.

Пішли розмови, що студія вирішила поки заморозити серію.

Офіційно четверту частину не анонсують, а режисер Девід Єйтс та актори прямо кажуть, що про її підготовку поки нічого не відомо.

В чому причина падіння інтересу до Фантастичних звірів

Перший фільм розповідав про Н’юта і його тварин у більш легкому стилі, а вже потім історія розрослася до масштабної новели про темного чарівника Гріндельвальда, політичні інтриги та історичні мотиви — і це сподобалося не всім. Частина фанів каже, що це зробило серію важчою для розуміння.

Критики і глядачі відзначали, що у Фантастичних звірях менше моментів, які справді чіпляють за живе.

Приквелам не вистачає емоційності, вони не викликають бажання співчувати героям і проживати їхнє життя.

Крім того, виникли скандали і суперечки навколо акторів, наприклад, довелося замінити Джонні Деппа у ролі Ґріндельвальда, і це теж частково відвернуло фанів від перегляду наступних частин шоу.

Неоднозначну реакцію отримали висловлювання й самої Джоан Роулінг щодо трансгендерних людей та ЛГБТ-спільнот, і це також опосередковано вплинуло на рейтинг Фантастичних звірів.

Чи буде продовження Фантастичних звірів у майбутньому

Хоча студія Warner Bros. не оголосила про офіційне скасування, Фантастичні звірі поки не готуються до зйомок, і немає підтвердженої дати виробництва чи навіть сценарію.

Це означає, що шанс на продовження існує в теорії, але все залежить від бажання студії повернутися до таких великих і фінансово затратних фільмів.

Офіційного скасування франшизи не було — Warner Bros. не заявляли, що серія повністю і назавжди закрита.

До того ж Warner Bros. переключила свою увагу на серіал про Гаррі Поттера. Замість продовження приквелів вони пропонують глядачам ще глибше зануритися в історію Хогвартса та його персонажів, відкрити нові сюжетні лінії, які було неможливо показати у фільмах.

