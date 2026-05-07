Когда финал Лиги чемпионов 2026 года: на каком стадионе определится обладатель кубка

Европейский футбольный сезон выходит на финишную прямую: официально определились финалисты Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Читай в материале, когда финал Лиги чемпионов 2026 года, на котором стадионе состоится матч и кто прошел в финалисты.

Финал Лиги чемпионов 2026 года: дата, место, время

30 мая лондонский Арсенал и парижский Пари Сен-Жермен сойдутся в решающем поединке на Пушкаш Арене в Будапеште. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Для французского клуба этот финал станет уже вторым и третьим в общей истории. Парижане, являющиеся действующими обладателями трофея, проложили себе путь в Венгрию через чрезвычайно напряженное противостояние с мюнхенской Баварией.

После результативной победы 5:4 в первой игре команда Луиса Энрике сумела удержать необходимую ничью 1:1 в Мюнхене. Усман Дембеле открыл счет уже на третьей минуте встречи, и хотя Гарри Кейн сравнял счет на последних секундах матча, общий счет 6:5 в пользу парижан вывел их в финал.

Лондонский Арсенал под руководством Микеля Артеты возвращается на главную сцену Европы впервые за последние 20 лет. Путь канониров к мечтательному матчу был обозначен суровой тактической дисциплиной в противостоянии с мадридским Атлетико. После выездной ничьей 1:1 английский клуб одержал минимальную домашнюю победу со счетом 1:0.

Героем вечера стал отличившийся под занавес первого тайма Букайо Сака, удачно сыграв на добивании после сейва Яна Облака. Несмотря на давление испанцев, лондонцы удержали преимущество и получили шанс завоевать первый в своей истории титул победителей Лиги чемпионов.

Победитель матча не только получит статус сильнейшего клуба континента, но и право сразиться за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги Европы.

Тем временем УЕФА уже определил хозяина финала на следующий сезон 2026/2027 – им станет мадридский стадион Ванда Метрополитано.

Раньше мы писали, когда будет финал Кубка Украины 2026 – читай в материале, где можно будет посмотреть матч в прямом эфире.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!