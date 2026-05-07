Налог на электромобиль 4000 грн: что нужно знать владельцам авто

Популярность экологического транспорта в Украине стремительно растет, однако вместе с количеством электрокаров на дорогах увеличивается и количество дискуссий в кулуарах Верховной Рады относительно их налогообложения.

В последнее время активно обсуждается инициатива, согласно которой владельцев зеленых авто могут заставить платить за пользование дорожной инфраструктурой. Об этом рассказал нардеп, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, сообщает Телеграф.

Почему предлагают ввести налог на владельцев электромобилей в Украине

Основная причина возможных изменений — необходимость наполнения Государственного дорожного фонда. Сейчас ремонт и строительство дорог финансируются за счет акциза с топлива, который платят владельцы авто с двигателями внутреннего сгорания. Электрокары же этот налог не платят, хотя нагрузку на дорожное полотно создают наравне с другими машинами.

Сергей Нагорняк, глава подкомитета по вопросам энергоэффективности, отмечает, что государство уже трижды поддержало эту категорию водителей: при ввозе авто, через льготные тарифы на электроэнергию и отсутствие топливного сбора.

— Они заряжают свои авто ночью по 2,16 грн вместо дневных 4,32 грн. Ни копейки не отчисляется в дорожный фонд, потому что акциз на топливо они не платят, — объясняет нардеп в комментарии для Телеграфа.

Налог на электромобиль 4000 грн: как будет работать новая схема

По предварительным обсуждениям, налог на электромобиль 4000 грн может стать фиксированной ежемесячной суммой для авто среднего класса (стоимостью около 30 тысяч долларов). Ожидается, что ставка будет зависеть от категории и стоимости транспортного средства.

Народный депутат Юрий Камельчук подтвердил, что такие дебаты продолжаются, ведь количество электромобилей выросло с 20 до 300 тысяч, что создает значительный пробел в бюджете на содержание дорог. Рассматриваются два варианта:

Фиксированный ежемесячный платеж;

Ежегодный взнос во время регистрации или техосмотра.

Налог на электрокары: есть ли реальная угроза для кошельков водителей

Несмотря на громкие заявления отдельных парламентариев, официальной поддержки законопроект еще не получил. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поспешил успокоить автовладельцев. По его словам, налог на электрокары на данный момент не находится на рассмотрении комитета.

— В Комитете много законопроектов с сомнительными перспективами. Никакие новые налоги на электрокары Комитетом не рассматриваются! — заявил Гетманцев в своих соцсетях.

Дискуссия о налоге на владельцев электромобилей не уникальна для Украины. Многие страны ЕС и США уже ввели или планируют ввести подобные сборы, поскольку массовый переход на электротранспорт вымывает средства из традиционных дорожных фондов.

Тем не менее эксперты предостерегают: резкая отмена льгот может замедлить процесс декарбонизации украинского автопарка.

