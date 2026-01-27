Властелины Вселенной 2026: когда фильм появится на экранах в Украине

Новая экранизация легендарной франшизы 80-х обещает стать главным блокбастером летнего сезона благодаря звездному актерскому составу и видению классического противостояния на планете Этерния. Читай в материале, когда выйдет фильм Властелины Вселенной 2026 и каков сюжет ленты.

Властелины Вселенной 2026: дата выхода в Украине

Кинокомпания Amazon MGM Studios совместно с Mattel Films официально представили первый трейлер масштабного фэнтези-боевика Властелины Вселенной (Masters of the Universe), премьера которого в украинских кинотеатрах запланирована на 4 июня 2026 года.

Главной интригой проекта стал выбор актеров на ключевые роли: образ могущественного Хи-Мена (принца Адама) воплотил Николас Голицын, а роль его заклятого врага, зловещего колдуна Скелетора, исполнил обладатель Оскара Джаред Лето.

Кроме дуэта Голицына и Лето, каст фильма Властелины Вселенной 2026 поражает именами первой величины. Роль союзника принца Адама, Данкана (Man-At-Arms), получил Идрис Эльба, а бесстрашную воительницу Тилу сыграла Камила Мендес.

Также к команде присоединились Алисон Бри в роли Эвил-Лин, Морена Баккарин как Волшебница и Кристен Виг, озвучившей работу Робото. Учитывая рекордное количество просмотров дебютного трейлера, который просмотрели уже более 28 миллионов раз, ленте прогнозируется безумный успех в прокате и статус одного из самых ожидаемых релизов 2026 года.

Властелины Вселенной 2026: сюжет киноленты

Спустя полтора десятилетия магический Меч Силы возвращает принца Адама к родным берегам Этернии. Однако вместо преуспевающего королевства он находит только развалины и страдания, вызванные тиранией коварного Скелетора.

Чтобы защитить семью и восстановить мир в космосе, Адам вместе с отважной Телой и опытным Дунканом должен принять свою подлинную сущность. Его судьба – стать Хи-Меном, легендарным воином, чья мощь не знает границ во всей Вселенной.

Трейлер, появившийся в сети в конце января 2026 года, демонстрирует впечатляющие визуальные эффекты, в частности, первые кадры битвы между Хи-Меном и армией Скелетора, а также появление боевого кота Кринджера.

