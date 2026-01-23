Фільми для всієї сім’ї, які точно сподобаються: комедії, пригодницькі, романтичні, історичні

Пригодницькі, комедії, мелодрами та історичні — для сімейного перегляду згодиться будь-який жанр. Ми підібрали для тебе десять найкращих фільмів, які не тільки відкриють нові кіносвіти, але й стануть чудовим приводом для душевної розмови з дітьми про формування характеру, життєві цінності, перше кохання та інші надважливі речі. Читай про топ-11 фільмів для всієї родини, дивися трейлери та обирай кіно для затишного вечора.

11 найкращих сімейних фільмів

Нашу топову десятку ми поділили на дві частини. Перші шість — фільми для сімейного перегляду останніх двох років, які вже отримали схвальні відгуки глядачів і вирізняються захопливим та оригінальним сюжетом.

Інші п’ять — стрічки, які встигли стати своєрідною класикою жанру і входять у золотий фонд кінематографа. Це задоволення не на один вечір, їх можна переглядати знову та знову.

Нові найкращі фільми для сімейного перегляду

Пригоди Паддінгтона 3 (2024)

Якщо в житті не вистачає подорожей, а настрій просить підзарядження, цей фільм — те, що потрібно. Вирушайте з ведмедиком Паддінгтоном у Перу. І поки ви разом розшукуєте його тітку, доведеться потрапити у безліч веселих халеп.

Усім, хто готовий до пригод на Амазонці — рекомендуємо! Відмінний фільм для сімейного перегляду як з малюками, так і зі школярами.

У полоні стихії (2024)

Захопливий фільм Сільвестра Сталлоне. І хоча актор лише продюсує проект, відблиск його зоряного досвіду падає на картину. Напружений, дуже глибокий фільм про хлопчика, для якого подорож на гору в родинному колі несподівано обернулася бідою.

Як вижити віч-на-віч з дикою природою, невідомістю та страхами? Це один із найкращих фільмів для всієї сім’ї, який показує, як у подоланні труднощів формується характер дитини.

Wicked: Чародійка (2024)

Сюжет розгортається у всесвіті Чарівника країни Оз. Дві відьми, Ельфаба, майбутня Зла відьма Заходу, і Ґлінда, Добра відьма Півночі, лише на початку свого шляху. Вони товаришують, ведуть боротьбу за одного коханого, а ще борються з тиранією Чарівника.

Принц пустелі 2023

Неймовірно добрий, зворушливий пригодницький фільм для сімейного перегляду про хлопчика Зоді з пустелі Сахара, який виховує осиротіле верблюденя.

Однак на їхньому шляху встає браконьєр Тарек, який бачить у верблюді цілий скарб. Щоб знову бути разом з другом, юному Зоді доведеться подолати чимало кілометрів та прірву перешкод.

Три мушкетери: Д’Артаньян (2023)

Екранізація чи не найвідомішого роману Олександра Дюма Три мушкетери. Пригодницький фільм про часи французького короля Людовіка 13, в якому мушкетери стають учасниками таємних інтриг королівського палацу.

Неймовірно закручений сюжет, тонко передана атмосфера епохи та привабливі герої — найкраще, що можна придумати для вечора біля екрана з дітьми.

Побачення на Венері (2023)

Мелодрама, яку можна подивитися з підлітками, адже у центрі розповіді — подорож, у якій зароджуються перші почуття. За фабулою, головна героїня Міа вирушає до Іспанії на пошуки біологічної мами. Компанію їй складає приятель Кайл.

Пригоди у чужій країні безповоротно змінять обох та відкриють світ романтики. Безперечно, цей фільм ідеально підійде для сімейного перегляду та розмови про любов.

Фільми для всієї сім’ї на вечір: класика жанру

Аладін (2019)

Нове прочитання усіма відомої та улюбленої східної казки просто заворожує — режисер Гай Річчі дав їй друге життя. Аладін перетворився на дрібного злодюжку з чистим серцем і готовністю щиро любити. А їхній роман з принцесою Жасмин поклав початок безлічі чарівних й фантастичних пригод.

Чудовий фільм для сімейного перегляду та затишного вечора, коли хочеться зануритися у яскравий світ фантазії.

Кучерявка Сью (1991)

Парочка вуличних аферистів — Білл Денсер та його дев’ятирічна донька Сьюзен — потрапляють у чергову історію. Але цього разу вона кардинально змінить їхнє життя, і волоцюги з вулиці потраплять до розкішного будинку. І все б добре, але в цьому новому житті привабливі шахраї мають ворогів.

Маса інтриг, кумедні сцени та гарантований хепі енд — все це обіцяє фільм режисера Джона Хьюза, творця вічного хіта Один вдома.

Бетховен (1992)

Неймовірно зворушлива сімейна комедія про сенбернара Бетховена, який ще цуценям втік із зоомагазину. Пригоди пса, який потрапив у сімейство Ньютонів і дали початок історії.

На жаль, обожнювана усіма собака не припала до душі главі сімейства, і той без кінця потрапляє через нього у всякі халепи. До речі, ім’я пес отримав, бо гавкав під симфонію свого тезки. Чудовий вибір для вечора з дітьми.

Великий (1988)

Як і всі діти, герой цього фільму Джошуа Баскін мріє стати дорослим. Але, який жах, йому це вдається насправді, і завдяки помаху чарівної палички в парку розваг Джошуа з тринадцятирічного підлітка перетворюється на тридцятирічного чоловіка.

Лишаючись дитиною всередині, він приносить у світ дорослих те, чого там так не вистачає — відчайдушність дитинства. Прекрасна комедія у стилі фентезі для сімейного перегляду.

Іграшка (1976)

Французький фільм із П’єром Рішаром у головній ролі, який можна віднести до класики світового кінематографа. Це тонке та психологічне кіно з масою глибоких сенсів.

За сюжетом, безробітний журналіст Перрен волею долі стає живою іграшкою егоїстичного сина мільйонера-господаря газети. Але почуття власної гідності Перрена здатні розбити кокон егоїзму дитини й показати всю міру його самотності. Чудова картина, яку можна переглядати усією сім’єю неодноразово.

