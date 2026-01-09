Найкращі фільми Квентіна Тарантіно, які стали класикою сучасного кіно

Хочеш познайомитися з творчістю найвідоміших режисерів? Чому б ні. Пропонуємо тобі переглянути фільми Квентіна Тарантіно, які уже ввійшли в історію і завоювали мільйони сердець!

Зараз Тарантіно працює над своїм останнім, за його словами, фільмом. Спершу він повинен був називатися Кінокритик, і оповідати про реального кінокритика, який писав рецензії до порножурналу. Проте у квітні 2024 Тарантіно вирішив не знімати цей фільм зовсім.

Тепер він працюватиме над іншою картиною. На початку своєї кар’єри він сказав, що планує зробити 10 якісних фільмів і припинити знімати.

Творчість Тарантіно викликає чи не найбільше емоцій — його картини місцями відверті, огидні та й геніальні. А в кожному фільмі є щось приховане — такий задум автора, щоб лишити непоказані деталі нашій уяві.

Квентін Тарантіно: найкращі фільми

Від заходу до світанку

Сет і Річард тікають з тюрми та вбивають кількох поліцейських. Після жорстокого пограбування єдиним виходом є втеча до Мексики. Бандити обіцяють їм притулок за винагороду. Але найскладнішим лишається перетин кордону. Чи вдасться їм це? Дивися у фільмі.

Грайндхаус: Доказ смерті

Арлін, Шанна і Джулія — подруги. Вони відзначають день народження Джулії у барі. За святкуванням вони не помічають, що за ними стежить людина зі шрамом.

Він на старому Chevrolet, на якому любить катати дівчат. Машину він називає смертестійкою, бо вона здатна витримати будь-який трюк. Дівчата не знають, що людина зі шрамом — психопат, а тому лишаються в небезпеці…

Джекі Браун

Джекі працює стюардесою у невеликій компанії. Кращі роки її кар’єри вже давно позаду, та вона знаходить спосіб, як заробити. Джекі перевозить готівку з Мексики до США одному ділку.

Коли його ловлять — він здає Джекі, співпрацювати зі слідством вона відмовляється. Помститися ділку — також не хоче. Що запланувала Джекі — дивися у фільмі.

Чотири кімнати

Комедія складається з чотирьох історій. Головний у всіх них Тед — він влаштовується працювати портьє у великий готель. Йому трапляються дивні клієнти, від яких не знаєш, чого очікувати. Фільм точно сподобається, адже тут яскравий сюжет.

Мерзенна вісімка

Це класика про влучних стрільців та мисливців за головами. Але водночас у вестерні розкривається глибока психологічна проблема. Події відбуваються після Громадянської війни у США. У Вайомінгу намагаються подолати злочинність, а тому вішають бандитів.

Як рятуватимуться мисливці за головами від покарання?

Скажені пси

Кримінальний авторитет задумав пограбувати ювелірний магазин. Для цього він збирає команду скажених псів — бандитів-нальотчиків. Діло має стати ідеальним, адже всі учасники незнайомі, не знають деталей операції.

Та на бандитів чекала засідка, і ретельно сплановане пограбування обертається невдачею. Що піде не так і чим завершиться історія?

Безславні виродки

Цей фільм зібрав, певно, найбільшу кількість суперечностей! Драма подає нам альтернативну історію зі специфічним гумором та іронією. Тут яскравий сюжет, деталі та музика. А ще — акторський склад! Тож цей фільм точно вартий твого перегляду.

Джанґо вільний

Це неймовірна та сильна історія! Мисливець за головами на прізвисько Дантист — найбільший страх місцевих злочинців. Він полює лише на найнебезпечніших та жорстоких.

Для такої роботи Дантист шукає помічника. Раб Джанґо підходить за всіма критеріями. І Дантист вирішує допомогти йому врятуватися від неволі — пропонує угоду.

Кримінальне чтиво

Фільм, що увійшов в історію і є обов’язковим для перегляду, якщо ти хочеш познайомитися з творчістю Квентіна Тарантіно. Саме цей фільм дав американському кіно поштовх розвитку.

Історія оповідає про два дні з життя американських злочинців. Їхні долі перетинаються цікавим чином. Назва фільму — алюзія на низькопробні детективи, що публікувалися в журналах.

Убити Білла

Цей фільм показує нам жорстокість, помсту та муки вибору. Наймані вбивці Смертоносні гадюки влаштовують бійню поблизу церкви. Вони хочуть убити Чорну Мамбу — свою колишню колегу.

Все відбувається під час її весілля. Вагітна Мамба потрапляє в лікарню, її дитина — помирає. Якщо вона виживе — помститься кожному, хто на неї напав.

