Лучшие фильмы Квентина Тарантино, ставшие классикой современного кино

Хочешь познакомиться с творчеством самых известных режиссеров? Почему бы и нет! Предлагаем тебе посмотреть фильмы Квентина Тарантино, которые уже вошли в историю и завоевали миллионы сердец!

Сейчас Тарантино работает над своим последним, по его словам, фильмом. Сначала он должен был называться Кинокритик и рассказывать о реальном кинокритике, который писал рецензии в порножурнал. Однако в апреле 2024 года Тарантино решил не снимать этот фильм вовсе.

Теперь он будет работать над другой картиной. В начале своей карьеры он сказал, что планирует сделать 10 качественных фильмов и перестать снимать.

Творчество Тарантино вызывает больше всего эмоций — его картины местами откровенные, отвратительные и гениальные. А в каждом фильме есть что-то скрытое — таков план автора: чтобы не показывать некоторые детали для нашего воображения.

Квентин Тарантино: лучшие фильмы

От заката до рассвета

Сет и Ричард бегут из тюрьмы и убивают нескольких полицейских. После жестокого ограбления единственным выходом является побег в Мексику. Бандиты обещают им убежище за вознаграждение. Но самым сложным остается пересечение границы. Удастся ли им это? Смотри в фильме.

Доказательство смерти

Арлин, Шанна и Джулия — подруги. Они отмечают день рождения Джулии в баре. За празднованием они не замечают, что за ними следит человек со шрамом. Он на старом Chevrolet, на котором любит катать девушек.

Машину он называет смертеустойчивой, потому что она способна выдержать любой трюк. Девушки не знают, что человек со шрамом — психопат, а потому остаются в опасности…

Джеки Браун

Джеки работает стюардессой в небольшой компании. Лучшие годы ее карьеры уже давно позади, и она находит способ, как заработать. Джеки перевозит наличку из Мексики в США одному делку.

Когда его ловят — он сдает Джеки, сотрудничать со следствием она отказывается. Отомстить делку — тоже не хочет. Что запланировала Джеки — смотри в фильме.

Четыре комнаты

Комедия состоит из четырех историй. Главный в них Тед — он устраивается работать портье в большой отель. Ему попадаются странные клиенты, от которых не знаешь, чего ожидать. Фильм точно понравится, ведь здесь яркий сюжет.

Омерзительная восьмерка

Это классика о метких стрелках и охотниках за головами. Но в то же время в вестерне раскрывается глубокая психологическая проблема. События происходят после Гражданской войны в США. В Вайоминге пытаются преодолеть преступность, а потому вешают бандитов.

Как будут спасаться охотники за головами от наказания?

Бешеные псы

Уголовный авторитет задумал ограбить ювелирный магазин. Для этого он собирает команду бешеных псов — бандитов-налетчиков. Дело должно стать идеальным, ведь все участники незнакомы, не знают деталей сделки.

Но бандитов ждала засада, и тщательно спланированное ограбление оборачивается неудачей. Что пойдет не так и чем завершится история?

Бесславные ублюдки

Этот фильм собрал, пожалуй, самое большое количество противоречий! Драма представляет нам альтернативную историю со специфическим юмором и иронией.

Здесь яркий сюжет, детали и музыка. А еще — актерский состав! Так что этот фильм точно стоит твоего просмотра.

Джанго освобожденный

Это невероятная и сильная история! Охотник за головами по кличке Дантист — самый большой страх местных преступников. Он охотится только на самых опасных и жестоких.

Для такой работы Дантист ищет помощника. Раб Джанго подходит по всем критериям. И Дантист решает помочь ему спастись от неволи — предлагает соглашение.

Криминальное чтиво

Фильм, который вошел в историю и есть обязательным к просмотру, если ты хочешь познакомиться с творчеством Квентина Тарантино. Именно этот фильм дал американскому кино толчок развитию.

История повествует о двух днях из жизни американских преступников. Их судьбы пересекаются интересным образом. Название фильма — аллюзия на низкопробные детективы, которые публиковались в журналах.

Убить Билла

Этот фильм показывает нам жестокость, месть и муки выбора. Наемные убийцы Смертоносные гадюки устраивают бойню вблизи церкви. Они хотят убить Черную Мамбу — свою бывшую коллегу.

Все происходит во время ее свадьбы. Беременная Мамба попадает в больницу, ее ребенок умирает. Если она выживет — отомстит каждому, кто на нее напал.

Раньше мы рассказывали о фильмах с самым высоким рейтингом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!