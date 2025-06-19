Механик 3: сюжет, актеры, даты — все, что известно о продолжении боевика

Когда реальность стирается под натиском технологий, даже мастер инсценированных убийств не может остаться в стороне.

В новой части Механик 3 Артур Бишоп (Джейсон Стейтем) снова берет в руки оружие. И на этот раз его врагами становятся не только люди, но и машины, способные мыслить, как он сам. Узнай в нашем материале, что известно о взрывном продолжении франшизы и когда выйдет Механик 3.

Механик 3: дата выхода

На данный момент известно, что ожидаемый период релиза — 2025 год, хотя конкретная дата премьеры пока держится в тайне. Производством занимается студия Millennium Films, а сам фильм уже активно фигурирует в списках самых ожидаемых экшн-проектов года!

Это продолжение франшизы, стартовавшей в 2011-м, с успешным сиквелом Механик: Воскресение (2016), который при скромном бюджете собрал более $125 млн в мировом прокате.

Механик 3: сюжет боевика

Планируется, что главным героем Механика 3 станет мастер убийств, которые выглядят как несчастные случаи, Артур Бишоп. Он пытался уйти из игры, ища искупления за кровавое прошлое. Но мир, в котором он жил, не отпустил его так просто.

В третьей части его заставляют вернуться к делу. Теперь он должен защитить загадочную молодую протеже (роль исполняет Галь Гадот), которая станет мишенью влиятельной международной организации.

Однако настоящий вызов для Артура Бишопа — убийцы, управляемые искусственным интеллектом. Они анализируют его методы, предсказывают действия и ударяют холодной точностью. Чтобы выжить и победить, герой должен переиграть самого себя — версию, которую изучили машины.

Интересно и то, что зрители смогут увидеть и новых персонажей-агентов преступных группировок, работу искусственного интеллекта, действующего через сети убийц, и загадочного лидера организации, имя которого держат в секрете. Поэтому пока ты ожидаешь премьеру, посмотри официальный трейлер фильма.

Механик 3: трейлер

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