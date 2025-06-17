Стражи Галактики 4: когда выйдет фильм и чем планирует удивлять Marvel

Фанаты Marvel все еще приходят в себя после эмоционального завершения трилогии Стражи Галактики, но волна вопросов не утихает: а что дальше? Выйдет ли фильм Стражи Галактики 4 — и если да, то в каком виде?

Несмотря на то, что третья часть стала финалом истории Джеймса Ганна, разговоры о четвертом фильме не прекращаются. И, похоже, у Marvel еще остались козыри в рукаве! Так что читай, что известно о 4 части Стражей Галактики.

Выйдет ли фильм Стражи Галактики 4

На сегодня компания Marvel официально не объявила о дате премьеры четвертого фильма, однако многочисленные намеки и слухи дают надежду фанатам.

После выхода Стражей Галактики 3 в мае 2023 года Джеймс Ганн заявил, что эта часть завершает историю, которую он начал в 2014-м. Однако, на вопрос в соцсетях о возможном возвращении в качестве режиссера для части 4, ответил загадочно: “Никогда не говори никогда”. Это лишь подогрело интерес к будущему франшизы.

Стражи Галактики 4: когда выйдет

Несмотря на отсутствие официального подтверждения, в сети распространяются предположения, что Marvel не закроет франшизу окончательно. Третья часть завершила историю Звездного Лорда, Ракеты, Грута, Дракса и Богомола. Но в то же время представила новых персонажей, в частности Адама Уорлока и Филу-Велл. Именно эта команда и может стать основой для нового состава 4 части.

Учитывая коммерческий успех предыдущих частей (более 1,6 млрд долларов в мировом прокате), Marvel вряд ли захочет оставить бренд в прошлом. А поскольку серия Мстители — единственная, которая до сих пор получала более трех сольных частей, появление Стражей Галактики 4 вполне реально.

Кто может быть в новом составе команды

Если новая часть и появится на экранах, то вероятно — уже с новым актерским составом и командой. К команде героев могут присоединиться Адам Ворлок, Фила-Велл и Мундрагон.

Также ходят слухи об отдельных спин-оффах, в частности фильм о Драксе и Богомоле, однако у этих проектов пока нет четкой перспективы из-за плотного графика релизов Marvel.

Один из главных вопросов — участие Джеймса Ганна. Сейчас он активно работает над новым фильмом о Супермене. Тем не менее Marvel может привлечь его в качестве продюсера или консультанта, даже если режиссерское кресло займет другой. В любом случае, для Marvel важно сохранить дух серии, который именно Джеймс Ганн заложил в первой трилогии.

Стражи Галактики 4: трейлер

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