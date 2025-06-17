Вартові Галактики 4: коли вийде фільм та чим планує вразити Marvel

Фанати Marvel усе ще приходять до тями після емоційного завершення трилогії Вартові Галактики, але хвиля запитань не вщухає: а що далі? Чи вийде фільм Вартові Галактики 4 — і якщо так, то в якому вигляді?

Попри те, що третя частина стала фіналом історії Джеймса Ганна, розмови про четвертий фільм не припиняються. І, видається, у Marvel ще залишилися козирі в рукаві! Тож читай, що відомо про 4 частину Вартових Галактики.

Чи вийде фільм Вартові Галактики 4

На сьогодні компанія Marvel офіційно не оголосила про дату прем’єри четвертого фільму, однак численні натяки та чутки дають надію фанатам.

Після виходу Вартових Галактики 3 у травні 2023 року Джеймс Ганн заявив, що ця частина завершує історію, яку він розпочав у 2014-му. Проте, на питання в соцмережах про можливе повернення як режисера для частини 4, відповів загадково: “Ніколи не кажи ніколи”. Це лише підігріло інтерес до майбутнього франшизи.

Вартові Галактики 4: коли вийде

Попри відсутність офіційного підтвердження, в мережі поширюються припущення, що Marvel не закриє франшизу остаточно. Третя частина завершила історію Зоряного Лорда, Ракети, Ґрута, Дракса та Богомола. Але водночас представила нових персонажів, зокрема Адама Ворлока та Філу-Велл. Саме ця команда й може стати основою для нового складу 4 частини.

З огляду на комерційний успіх попередніх частин (понад 1,6 млрд доларів у світовому прокаті), Marvel навряд чи захоче залишити бренд у минулому. А оскільки серія Месники — єдина, яка досі отримувала більше трьох сольних частин, поява Вартових Галактики 4 цілком реальна.

Хто може бути в новому складі команди

Якщо нова частина і з’явиться на екранах, то ймовірно — вже з новим акторським складом і командою. До команди героїв можуть приєднатися Адам Ворлок, Філа-Велл та Мундрагон.

Також ходять чутки про окремі спін-офи, зокрема фільм про Дракса та Богомола, однак ці проекти поки не мають чіткої перспективи через щільний графік релізів Marvel.

Одне із головних запитань — участь Джеймса Ганна. Зараз він активно працює над новим фільмом про Супермена. Проте Marvel може залучити його як продюсера або консультанта, навіть якщо режисерське крісло займе інший. У будь-якому випадку, для Marvel важливо зберегти дух серії, який саме Джеймс Ганн заклав у першій трилогії.

Вартові Галактики 4: трейлер

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