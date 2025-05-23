Новые фильмы Marvel 2025-2027: как расширяется киновселенная

В сети активно распространяется информация, что Marvel Studios уменьшает число запланированных проектов, чтобы сфокусироваться прежде всего на качестве. Мол, кинорынок уже перенасыщен супергеройским контентом, и стоит несколько снизить обороты.

Так что ждать зрителям в 2025 году? И какие премьеры уж точно запланированы на 2026-2027 годы? Станут ленты еще более грандиозными? О новых фильмах Marvel — рассказываем самое интересное.

Новые фильмы Marvel, которые уже вышли

Капитан Америка: Прекрасный новый мир или Первый мститель: О удивительный новый мир

Новый супергеройский блокбастер, премьера которого прошла в феврале 2025 года. В нем на сцену официально выходит новый Капитан Америка. Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки теперь становится центральной фигурой. Но это еще не все.

На фоне политических интриг появится знакомый образ – генерал Таддеус Громовержец Росс. Но вот неожиданность: его роль исполняет Харрисон Форд.

Новый проект обещает больше политики, больше моральных выборов и больше личной ответственности героев, которые уже не только машут кулаками, но и принимают трудные решения.

Громовержцы

Новый фильм Marvel вышел на большие экраны в мае 2025 года. В центре сюжета не идеальные герои, а команда из антигероев и бывших преступников, которых правительство собирает для секретных и грязных миссий. Это своеобразный ответ Marvel на Отряд самоубийц.

Это взрывная история о недоверии, внутренних конфликтах, втором шансе и предательстве. Создатели обещают все самое интересное — в одном фильме.

Новые фильмы Марвел — премьеры, которых ждут

Железное сердце

Новый сериал Marvel, премьера которого пройдет 24 июня 2025 года. В центре сюжета — Рири Уильямс (Доминик Торн), молодая гениальная изобретательница, создавшая броню, превосходящую костюмы Тони Старка.

Железное сердце обещает быть более земным, чем типичные проекты MCU. Впервые Рири появилась в фильме Черная пантера: Ваканда навсегда и теперь ее история продолжается в формате сериала.

Фантастическая четверка

Выпуск намечен на июль 2025 года. События Фантастической четверки, по слухам, не будут разворачиваться в современном MCU, а, скорее всего, в ретро-стиле 1960-х. Это позволит Marvel объяснить, почему герои раньше не появлялись. Есть предположение, что эти герои могли существовать в параллельном мире или появились после событий, связанных с Локи или Кангом.

Глаза Ваканды

Новый анимационный мини-сериал-антология, премьера которого состоится в августе 2025 года. Он расскажет о разных воинах, защищавших Ваканду на протяжении веков. К примеру, в одном из эпизодов зрители увидят женщину-черную пантеру, которая борется с пиратами ради вибраниума.

Сюжет охватывает множество эпох, и даже намекает на появление Железного кулака в основной Киновселенной Marvel.

Marvel Zombies

Мрачный мультисериал, премьера которого запланирована на октябрь 2025 года. Герои Marvel пытаются выжить в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. События развернутся через пять лет после падения Сан-Франциско — Шан-Чи, Кэти и агент Джимми Ву мчатся мертвым миром в стиле Дороги ярости.

Главной героиней станет Камала Хан, а компанию ей составят Кейт Бишоп, Елена Белова и Блейд.

Чудо-человек

Новый сериал Marvel, вышедший в декабре 2025 года. Он обещает быть совсем не таким, как все, что выпускалось раньше. В центре истории — Саймон Уильямс (в исполнении Яхьи Абдулла-Матина II), бывший злодей, ставший супергероем.

По сюжету он актер, пытающийся сыграть самого себя — Чудо-человека. В этом ему помогает знакомый фанатам MCU – Тревор Слэттери (Бен Кингсли).

Блейд

Фильм Блэйд снова и снова сталкивается с проблемами, но надежда на его выпуск еще жива. В главной роли — лауреат Оскара Магершала Али, а его герой, охотник а вампиров, должен открыть для Marvel новое темное, мистическое измерение, где монстры не вымысел, а часть реальности.

Идея фильма менялась несколько раз: сначала это должна быть история из прошлого, а теперь действие будет происходить в современном MCU.

Фильм неоднократно откладывали из-за смены режиссеров, забастовки и переработки сценария. Последний режиссер снова покинул съемки, а фильм сняли с графика 2025 года. Но Магершала Али и Миа Гот остаются с проектом, поэтому он еще не закрыт.

Новые фильмы Marvel 2026-2027, известные даты премьер

Человек-паук: совершенно новый день

Фильм Человек-паук: совершенно новый день должен выйти 31 июля 2026 года. После событий Нет пути домой Питер Паркер (Том Холланд) остался в тени, забытый всем миром. Теперь он возвращается — в самодельном костюме, без Старка и команды Мстителей, наедине, в Нью-Йорке, полном других уличных героев вроде Сорвиголовы.

Сюжет вдохновлен одноименным комиксом, где Питер начинает жизнь с чистого листа после соглашения с демоном Мефисто. И хотя о Мефисто в фильме пока ничего не сказано, очевидно, что Питер останется без поддержки и с новыми проблемами.

Этот фильм обещает стать чем-то вроде перезагрузки Человека-паука.

Мстители: Судный день

Премьера 18 декабря 2026 года, она даст ход эпическому финалу саги Мультивселенной. Среди персонажей – все сливки Marvel: старые Мстители, Фантастическая четверка, Люди Икс, даже Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Фильм обещает быть масштабным, кровавым и судьбоносным: альтернативная версия Дума хочет овладеть Мультивселенной, и ему, похоже, придется столкнуться с Локи – Охранником стража гобелена. Повторно появляются знакомые лица из Громовержцев, Ваканды, даже культовые Патрик Стюарт и Иен Маккеллен из Людей Икс. А вот Камбербетч, Холланд и Еванс пока вне кадра.

Мстители: Тайные войны

Новый фильм выйдет в декабре 2027 года, обещая стать грандиозным финалом всей мультивсемирной саги Marvel.Сюжет пишут на основе двух легендарных комиксов. В первом герое и злодеи сражаются на планете Боевой Мир, созданной загадочным Потусторонним. Во втором — реальность распадается, а Доктор Дум становится богом новой вселенной. Ему противостоят остатки героев, которые помнят, как все было раньше.

Источник: Editorial.rottentomatoes.

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