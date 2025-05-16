Железное сердце: дата выхода сериала и чем удивить новый проект вселенной Marvel

Фото IMDb 2025 год может вполне стать переломным для вселенной Marvel. После ряда неудачных проектов с низким кассовым собранием, амбициозная компания вернулась с хитовым фильмом Громовержцы, а ныне готовит к выходу сериал Железное сердце (Ironheart). Marvel анонсировали сериал еще в 2020 году. Что известно о сюжете сериала — читай на Вікнах. Сериал Железное сердце: дата выхода и сюжет Премьера запланирована на стриминговой платформе Disney+ 24 июня 2025 года и состоит из шести эпизодов. В центре сюжета будет Рири Уильямс (Доминика Торн) — студентка Массачусетского технологического института.Постер к сериалу / IMDb Она имеет невероятные способности в технологиях и самостоятельно создает бронекостюм, конкурирующий с костюмом самого Тони Старка, или Железного человека. Супергерою становится известно о навыках девушки и он решает поддержать молодую изобретательницу. IMDb Используя отремонтированный костюм, Рири помогает Старку в борьбе против Капитана Марвела во время второй Гражданской войны супергероев. В результате этого события Старк впадает в кому, а Рири занимает его место и берет прозвище Железное сердце. Читать по теме Хронология Marvel: в каком порядке смотреть фильмы киновселенной Фильмов немало, потому здесь важна последовательность! Именно так начинается супергеройская карьера девушки, которая выступит главной героиней сериала. Однако это не первая встреча с Рири. Ранее она дебютировала в фильме Черная пантера: Ваканда навсегда, где попала в середину войны между Вакандой и Атлантисом, и создала костюм в стиле Железного человека. Отсюда и продолжатся приключения Железного сердца. IMDb Изобретательница вернется в Чикаго и начнет обучение в Массачусетском технологическом институте. Но впоследствии она встретится с загадочным Паркером Роббинсом по прозвищу Худ, который откроет ей тайны технологии магии. А в 2026 году выйдет самый масштабный фильм Marvel — Мстители: Судный день. О дате премьеры мы рассказывали раньше.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter