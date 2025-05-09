365 дней 4: будет ли продолжение страстной трилогии

Фильм 365 дней — пикантный и романтичный. Он рассказывает об истории любви, которая переживает испытание любовного треугольника. Уже вышли три части фильма, а фанатам хочется продолжения. Читай, когда выйдет четвертая часть 365 дней.

365 дней: будет ли 4 часть фильма

Сразу хочется сказать, что Netflix еще официально не подтверждал продолжение трилогии. Многие фанаты ожидают, поэтому появляются разные спекуляции в социальных сетях. Миллионы ожидают официального подтверждения о том, будет ли продолжение истории Массимо и Лауры.

С момента выхода последней части прошло два года. Из-за того, что нет новостей о продолжении истории, можно сделать вывод, что история завершена. Эта трилогия базируется на одноименных книгах польской писательницы Бланки Липинской. Она не писала четвертую книгу, поэтому это тоже может свидетельствовать о конце. Но фильмы несколько отличались от книг, поэтому есть вероятность продолжения истории.

365 дней: что нужно знать о фильме

Главные роли сыграли Микеле Морроне — Дон Массимо Торричелли и Анна-Мария Сиклуцкая — Лаура Бель. Многих фанатов привлекли именно актеры и химия между ними на экране.

Сам фильм критики восприняли не очень одобрительно, но успех среди зрителей был огромным, поэтому он вошел в список одних из лучших работ Netflix.

Сюжет завязан вокруг Лауры Бель, польской бизнесвумен, которая во время отпуска на Сицилии попадает в плен к Массимо Торричелли, молодому и влиятельному мафиози. Он дает ей 365 дней, чтобы она влюбилась в него.

Этот фильм романтизирует токсичные отношения, что не есть нехорошо. Но зрителей привлекают роскошный образ жизни героев, красивые локации и страстные сцены.

Если тебе хочется посмотреть что-то, где чувства зашкаливают, ранее мы делали подборку фильмов и сериалов о любви и страсти.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.