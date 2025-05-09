365 днів 4: чи буде продовження пристрасної трилогії

Фільм 365 днів — пікантний та романтичний. Він розповідає про історію кохання, яке переживає випробування любовного трикутника. Вже вийшло три частини фільму, а фанатам хочеться продовження. Читай, коли вийде четверта частина 365 днів.

365 днів: чи буде 4 частина фільму

Відразу хочеться сказати, що Netflix досі офіційно не підтверджував продовження трилогії. Багато фанатів очікують, тому з’являються різні спекуляції у соціальних мережах. Мільйони очікують офіційного підтвердження про те, чи буде продовження історії Массімо та Лаури.

З моменту виходу останньої частини минуло два роки. Через те, що нема новин про продовження історії, можна зробити висновок, що історія завершена. Ця трилогія базується на однойменних книг польської письменниці Бланки Липинської. Вона не писала четверту книгу, тому це теж може свідчити про кінець. Але фільми дещо відрізнялися від книжок, тому є ймовірність продовження історії.

365 днів: що треба знати про фільм

Головні роді зіграли Мікеле Морроне — Дон Массімо Торрічеллі та Анна-Марія Сіклуцька — Лаура Бєль. Багатьох фанатів привабили саме актори та хімія між ними на екрані.

Сам фільм критики сприйняли не дуже схвально, але успіх серед глядачів був шалений, тому увійшла до списку одних із кращих робіт Netflix.

Сюжет зав’язаний навколо Лаури Бєль, польської бізнесвумен, яка під час відпустки на Сицилії потрапляє в полон до Маcсімо Торрічеллі, молодого та впливового мафіозі. Він дає їй 365 днів, щоб вона закохалася в нього.

Цей фільм романтизує токсичні стосунки, що є не добре. Але глядачів приваблюють розкішний стиль життя героїв, красиві локації та пристрасні сцени.

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