Механік 3: сюжет, актори, дати — все, що відомо про продовження бойовика

Коли реальність стирається під натиском технологій, навіть майстер інсценованих вбивств не може залишитися осторонь.

У новій частині Механік 3 Артур Бішоп (Джейсон Стейтем) знову бере в руки зброю. І цього разу його ворогами стають не лише люди, а й машини, здатні мислити, як він сам. Дізнайся у нашому матеріалі, що відомо про вибухове продовження франшизи та коли вийде Механік 3.

Механік 3: дата виходу

Наразі відомо, що очікуваний період релізу — 2025 рік, хоча конкретна дата прем’єри поки що тримається у таємниці. Виробництвом займається студія Millennium Films, а сам фільм уже активно фігурує у списках найбільш очікуваних екшн-проектів року!

Це продовження франшизи, що стартувала у 2011-му, з успішним сиквелом Механік: Воскресіння (2016), який при скромному бюджеті зібрав понад $125 млн у світовому прокаті.

Механік 3: сюжет бойовика

Планується, що головним героєм Механіка 3 стане майстер вбивств, які виглядають як нещасні випадки, Артур Бішоп. Він намагався піти з гри, шукаючи спокуту за криваве минуле. Але світ, у якому він жив, не відпустив його так просто.

У третій частині його змушують повернутися до справи. Тепер він має захистити загадкову молоду протеже (роль виконує Галь Ґадот), яка стане мішенню впливової міжнародної організації.

Однак справжній виклик для Артура Бішопа — вбивці, керовані штучним інтелектом. Вони аналізують його методи, передбачають дії і вдаряють холодною точністю. Щоб вижити і перемогти, герой має переграти самого себе — версію, яку вивчили машини.

Цікаво й те, що глядачі зможуть побачити й нових персонажів-агентів злочинних групувань, роботу штучного інтелекту, що діє через мережі вбивць, і загадкового лідера організації, ім’я якого тримають у секреті. Тож поки ти очікуєш на премʼєру, переглянь офіційний трейлер фільму.



Механік 3: трейлер

