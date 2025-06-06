Гарри Поттер и проклятое дитя: сюжет, актеры и когда ждать на больших экранах

В 2016 году фанаты Гарри Поттера получили желанное. Его вселенная вернулась в кинотеатры, появились Фантастические звери, а на лондонской сцене вышла пьеса Проклятое дитя. И вот теперь, спустя восемь лет, предчувствие нового сезона Поттера уже витает в пространстве. И премьера кажется все более реальной благодаря трейлеру, который активно вирусится в Сети. Когда выйдет на экраны Гарри Поттер и проклятое дитя, и какие интриги сопровождают подготовку к съемкам — читай в материале.

Гарри Поттер и франшиза Фантастические звери

Фэнтези-франшиза Фантастические звери, которую несколько лет подряд развивали создатели Гарри Поттера Джоан Роулинг и студия Warner Bros, сосредоточилась на предыстории Поттерианы — действие новых серий франшизы разворачивается в десятилетиях, предшествовавших времени Выжившего Мальчика.

Абсолютное большинство фанатов Поттерианы радуются этому, однако есть и такие, кто до сих пор мечтает увидеть на большом экране героев оригинальной серии и узнать, что с ними произошло после завершения учебы в Хогвартсе.

Материал для экранизации у студии Warner Bros уже есть — это Гарри Поттер и проклятое дитя, по сути, восьмая книга Поттерианы. Ее написала Джоан Роулинг, и в виде пьесы Проклятое дитя уже увидели на сценах в разных странах мира.

В США постановка Гарри Поттер и проклятое дитя оказалась одной из самых популярных на Бродвее.

Итак, вполне понятно, что теперь все ждут увидеть эту вполне успешную и несомненно кассовую историю уже на экране.

Сценарий пьесы на основе книги Джоан Роулинг писал титулованный сценарист Джек Торн. Но еще до этого, в апреле 2016 года, автор Поттера встречалась с руководством Warner Bros, и фанаты заподозрили, что стороны договорились о потенциальной экранизации Гарри Поттера и проклятого дитя. Впоследствии, однако, выяснилось, что это были переговоры о франшизе Фантастические звери и где их искать.

Теперь известно, что финансовый успех Фантастических зверей несколько разочаровал продюсеров, и они снова повернули взгляды в сторону оригинальной эпопеи. Когда выйдет на экраны Гарри Поттер и проклятое дитя — интригует всех.

Сюжет фильма Гарри Поттер и проклятое дитя

По сюжету Гарри Поттер из Спасителя Британии превращается в загруженного работой служащего Министерства магии, мужа и отца троих детей-школьников.

Пока Гарри сталкивается с последствиями прошлого, его младший сын, Альбус, борется с грузом семейного звездного наследия, которое ложится на его плечи.

Интрига набирает силу, когда сын Гарри Поттера Альбус вместе с сыном Драко Малфоя Скорпиусом пытаются воспользоваться маховиком времени и вернуть время вспять. Но моховик, оказывается, неисправен, и герои остаются в прошлом. Чем дальше они будут двигаться, тем больше ошибок станут совершать.

Когда выйдет Гарри Поттер и проклятое дитя

Предвестником фильма считают трейлер, который активно распространяется по Сети, хотя уже ни для кого не секрет, что это — фан-трейлер от Teaser PRO, в котором использованы кадры из прошлых фильмов о Волшебном мире и другие недавние спин-оффы.

Возникают вопросы и по ключевым актерам: увидят ли фаны Дэниела Редклиффа и Эмму Уотсон в восьмой серии Поттерианы? Ведь ходят слухи, что они скептически отнеслись к своему возвращению в роли.

В то же время Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли, с большим энтузиазмом высказался о своем возвращении. Он заявил, что был бы готов сниматься, если бы “все главные герои тоже вернулись”.

К сожалению, и из старшего поколения профессоров Хогвартса, далеко не все смогут приобщиться к съемкам: некоторые ушли из жизни. Среди них Майкл Хэмбон (Дамблдор), Робби Колтрейн (Хагрид) и Алан Рикман (Снейп).

Но, по предварительным данным, продолжение фантастической саги о волшебнике все же запланировано.

Гарри Поттер и проклятое дитя может появиться на экранах, но не раньше начала 2026 года.

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