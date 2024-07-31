День рождения Гарри Поттера: как появилась на свет история Мальчика, который выжил

У мира достаточно хлопот, чтобы не тратить время на празднование событий, связанных с вымышленными вселенными. Но только не день рождения Гарри Поттера — главного героя уже культовой серии книг о Мальчике, который выжил. Каждый год, 31 июля, фанаты со всего мира отмечают праздник, посвященный любимому персонажу.

Гарри не просто так родился именно 31 июля — сегодня свой 59-й день рождения также отмечает автор книг Джоан Роулинг. Так что она символически подарила эту дату центральному герою. В честь этого мы расскажем интересные факты об истории, которая уже стала классикой современной литературы.

Когда день рождения у Гарри Поттера

Гарри Поттер родился 31 июля 1980, поэтому сегодня отмечает свой 44-й день рождения. В раннем детстве он остался сиротой и был вынужден жить вместе с тетей по материнской линии, не зная о своем происхождении. Впоследствии он узнает, что на самом деле волшебник и зачислен к обучению в школе магии Хогвартс.

Далее Гарри ожидали опасные приключения, во время которых он постоянно испытывал риск смерти от руки лорда Волдеморта — темного колдуна и своего ожесточенного врага, который благодаря Гарри потерял могучие магические силы.

Именно во время попытки убить Гарри Волдеморт загадочным образом лишается своих способностей, а из-за того, что он выжил после смертельного заклятия, главный герой получает прозвище Мальчик, который выжил.

История создания книги

Идея о мальчике со шрамом в виде молнии появилась внезапно. Джоан Роулинг придумала образ главного героя во время поездки из Манчестера в Лондон.

Еще в начале автор определилась, что серия будет состоять из семи книг, которые охватят весь период обучения Гарри и его друзей в Хогвартсе. На написание первой книги Гарри Поттер и Философский камень писательница потратила пять лет.

Роман вышел в 1997 году, но с рядом трудностей. Дело в том, что ни одно крупное издательство не желало печатать детскую книгу неизвестного начинающего автора, тем более женщины.

Роулинг отдала рукопись литературному агенту, а сама устроилась учительницей французского языка в один из эдинбургских колледжей, чтобы содержать дочь. В конце концов, в 1995 году небольшое издание Блумбсери согласилось выпустить рукопись тиражом в 500 экземпляров.

Интересный факт: сначала Роулинг подписала книгу своим полным именем. Но когда стало ясно, что нашлось не так много желающих печатать детскую книгу авторства женщины, литературный агент посоветовал подписать рукопись именем Дж. К. Роулинг (расшифровывается как Джоан Кэтлин Роулинг). Так они пытались скрыть тот факт, что роман написан женщиной, чтобы добиться печати.

Несмотря на ограниченное количество экземпляров, роман за считанные дни стал сенсацией и настоящим хитом британских книжных магазинов. Три дня спустя после публикации первого романа американское издательство Scholastic приобрело авторские права на первое произведение Роулинг за 100 000 долларов. Так началась успешная писательская карьера когда-то обычной французской учительницы.

Помимо основной серии, рассказывающей о борьбе Гарри Поттера и темного колдуна Волдеморта, Роулинг написала несколько других книг, напрямую связанных с романом и подробно раскрывающих вселенную Поттерианы.

Новый сериал о Гарри Поттере от HBO Max: что известно

В период с 2001 по 2011 год вышло восемь фильмов-экранизаций романа. Франшиза считается одной из самых кассовых в истории мирового проката. Спустя 17 лет с момента выхода седьмой книги Гарри Поттер и Дары смерти, серия до сих пор привлекает людей со всего мира.

В 2021 году стало известно, что компания HBO Max вместе с Роулинг готовят сериал по мотивам романа. Планируется семь сезонов, которые полностью раскроют все события книги и будут выходить в течение 10 лет. Премьера запланирована на 2026 год. Кто исполнит главные роли, пока неизвестно.

Позиция Джоан Роулинг по поводу войны в Украине

В день рождения Джоан Роулинг невозможно не упомянуть ее активную позицию по поводу полномасштабного вторжения России в Украину. С первых дней войны писательница осудила российскую агрессию и поддержала украинский народ.

Она также пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов в поддержку детей в Украине в рамках своего благотворительного фонда Люмос. Организация занимается обеспечением детей вещами первой потребности — едой, средствами гигиены, медицинскими наборами.

В первые дни вторжения книги о Гарри Поттере стали бесплатными для загрузки на украинском языке. Так автор хотела поддержать своих читателей и дать им возможность хоть немного отвлечься от ужасных событий.

Читать по теме Роулинг бесплатно поделилась книгами о Гарри Поттере с украинцами. Кто еще из героев романа поддерживает нас Джоан Роулинг выложила в свободный доступ электронные версии своих романов на украинском языке.

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