День народження Гаррі Поттера: як з’явилася на світ історія Хлопчика, який вижив

Світ має достатньо клопотів, аби не витрачати час на святкування подій, пов’язаних з вигаданими всесвітами. Але тільки не тоді, коли мова йде про день народження Гаррі Поттера — головного героя вже культової серії книг про Хлопчика, що вижив. Щороку, 31 липня, фанати з усього світу відзначають свято, присвячене улюбленому персонажу.

Гаррі не просто так народився саме 31 липня — сьогодні свій 59-й день народження також святкує авторка книг Джоан Роулінг. Тож вона символічно подарувала цю дату центральному герою. На честь цього ми розкажемо цікаві про історію, яка вже стала класикою сучасної літератури.

Коли день народження у Гаррі Поттера

Гаррі Поттер народився 31 липня 1980 року, тому сьогодні відзначає свій 44-й день народження. У ранньому дитинстві він залишився сиротою і був вимушений жити разом з тіткою по материнській лінії, не знаючи про своє походження. Згодом він дізнається, що насправді є чаклуном та зарахований до навчання у школі магії Гоґвортс.

Далі на Гаррі чекали небезпечні пригоди, під час яких він постійно зазнавав ризику смерті від руки лорда Волдеморта — темного чаклуна та свого запеклого ворога, який, завдяки Гаррі, втратив могутні магічні сили.

Саме під час спроби вбити Гаррі Волдеморт загадковим чином втрачає свої здібності, а внаслідок виживання від смертельного закляття головний герой отримує прізвисько Хлопчик, що вижив.

Історія створення книги

Ідея про хлопчика зі шрамом у вигляді блискавки з’явилася раптово. Джоан Роулінг вигадала образ головного героя під час поїздки з Манчестера до Лондона.

Ще на початку авторка визначилася, що серія складатиметься з семи книг, які охоплять весь період навчання Гаррі та його друзів у Гоґвортсі. На написання першої книги Гаррі Поттер і Філософський камінь письменниця витратила п’ять років.

Роман вийшов у 1997 році, але з низкою труднощів. Річ в тому, що жодне велике видавництво не бажало друкувати дитячу книжку невідомої авторки-початківиці, тим паче жінки.

Роулінг віддала рукопис літературному агенту, а сама влаштувалася вчителькою французької мови в один з единбурзьких коледжів, щоб утримувати доньку. Зрештою, у 1995 році невелике видання Блумбсері погодилося випустити рукопис накладом у 500 примірників.

Цікавий факт: спершу Роулінг підписала книгу своїм повним іменем. Але коли стало зрозуміло, що знайшлося не так багато охочих друкувати дитячу книгу авторства жінки, літературний агент порадив підписати рукопис іменем Дж. К. Роулінг (розшифровується як Джоан Кетлін Роулінг). Так вони намагалися приховати той факт, що роман написаний жінкою, аби домогтися друку.

Попри обмежену кількість примірників роман за лічені дні став сенсацією і справжнім хітом британських книжкових крамниць. Через три дні після публікації першого роману американське видавництво Scholastic придбало авторські права на перший твір Роулінг за 100 000 доларів. Так почалася успішна письменницька кар’єра колись звичайної вчительки французької.

Окрім основної серії, що розповідає про боротьбу Гаррі Поттера та темного чаклуна Волдеморта, Роулінг написала декілька інших книг, що напряму пов’язані з романом та детально розкривають всесвіт Поттеріани.

Новий серіал про Гаррі Поттера від HBO Max: що відомо

У період з 2001 по 2011 рік вийшло вісім фільмів-екранізацій роману. Франшиза вважається однією з найкасовіших в історії світового прокату. Хоч минуло 17 років з моменту виходу сьомої книги Гаррі Поттер та Смертельні реліквії, серія досі приваблює людей з усього світу.

У 2021 році стало відомо, що компанія HBO Max разом з Роулінг готують серіал за мотивами роману. Планується сім сезонів, які повністю розкриють всі події книги та виходитимуть протягом 10 років. Прем’єра запланована на 2026 рік. Хто виконає головні ролі наразі невідомо.

Позиція Джоан Роулінг щодо війни в Україні

У день народження Джоан Роулінг неможливо не згадати її активну позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії до України. З перших днів війни письменниця засудила російську агресію та підтримала український народ.

Вона також пожертвувала 1 мільйон фунтів стерлінгів на підтримку дітей в Україні у межах свого благодійного фонду Люмос. Організація займається забезпеченням дітей речами першої потреби — їжею, засобами гігієни, медичними наборами.

У перші дні вторгнення книги про Гаррі Поттера стали безкоштовними для завантаження українською мовою. Так авторка хотіла підтримати своїх читачів і дати їм можливість бодай трохи відволіктися від жахливих подій.

Читати на тему Роулінґ безкоштовно поділилась книгами про Гаррі Поттера з українцями. Хто ще з героїв роману підтримує нас Джоан Роулінґ виклала у вільний доступ електронні версії своїх романів українською мовою.

Маєш труднощі у тому, щоб зацікавити дитину читати книжки? Що ж, можеш порадити їй прочитати історію Гаррі, а також щось з нашої підбірки цікавих дитячих книг.

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