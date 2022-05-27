Роулінґ безкоштовно поділилась книгами про Гаррі Поттера з українцями. Хто ще з героїв роману підтримує нас

Магія поза Хоґвортсом? Авторка всесвітньо відомого циклу книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінґ виклала у вільний доступ електронні версії своїх романів українською мовою.
Три частини серії вже доступні на сайті Pottermore Publishing:
Їх можуть безкоштовно прочитати всі охочі. Та це ще не все. Команда сайту обіцяє відкрити доступ до інших чотирьох книг про Гаррі Поттера якнайшвидше.
???????? #SlavaUkraini https://t.co/SXO7arE5Oo— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 24, 2022
???????? #SlavaUkraini https://t.co/SXO7arE5Oo
З початку повномасштабної війни британська письменниця активно підтримує Україну постами в соцмережах та благодійними зборами коштів.
Так у квітні Роулінґ повідомила, що їй вдалось зібрати для українських діточок майже 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,3 млн) через свою благодійну організацію Lumos.
Дякую всім, хто пожертвував на Lumos. Ми надаємо рятівну допомогу дітям, включаючи їжу, ліки та консультації з травм, — написала авторка у своєму Twitter.
Дякую всім, хто пожертвував на Lumos. Ми надаємо рятівну допомогу дітям, включаючи їжу, ліки та консультації з травм, — написала авторка у своєму Twitter.
Зірки фільмів про Гаррі Поттера також не відстають від Роулінґ та підтримують Україну, як можуть.
Британський актор і співак Том Фелтон, відомий роллю Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, з перших днів повномасштабної війни висловлює чітку позицію щодо збройної агресії Росії.
Висловлюю солідарність і молюся за весь український народ, всіх людей у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всіх постраждалих. Ми з вами, — написав Фелтон у своєму Instagram.
Висловлюю солідарність і молюся за весь український народ, всіх людей у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всіх постраждалих. Ми з вами, — написав Фелтон у своєму Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tom Felton (@t22felton)
Допис, поширений Tom Felton (@t22felton)
Актор, відомий своєю роллю Гаррі Поттера, порівняв президента Росії Володимира Путіна з Темним Лордом Волдемортом.
Я ще раз кажу вам усім: у світлі повернення лорда Владіморта ми настільки сильні, наскільки ми єдині, настільки слабкі, наскільки ми розділені, — написав актор у соцмережах.
Я ще раз кажу вам усім: у світлі повернення лорда Владіморта ми настільки сильні, наскільки ми єдині, настільки слабкі, наскільки ми розділені, — написав актор у соцмережах.
Крім того, Денієл Редкліфф організував продаж мантій Хоґвортсу заради допомоги українським родинам.
Ми збираємо гроші на підтримку сімей та дітей в Україні. З кожної проданої мантії (доставка безкоштовна) гроші підуть на підтримку сімей в Україні, — зазначається на сайті Magic Artz, де й продають мантії.
Ми збираємо гроші на підтримку сімей та дітей в Україні. З кожної проданої мантії (доставка безкоштовна) гроші підуть на підтримку сімей в Україні, — зазначається на сайті Magic Artz, де й продають мантії.
Британський актор Олівер Фелпс, який зіграв Джорджа Візлі, оприлюднив світлину, на якій пасує у футболці з жовто-синіми кольорами.
Патріотичний одяг випустив бренд українського боксера Олександра Усика. Як повідомив Фелпс, кошти з продажу футболок підуть на допомогу постраждалим від війни українцям.
Я приєднуюсь до @usykaa, щоб підтримати українські зусилля з надання допомоги цією лімітованою лінією одягу. Весь прибуток буде пожертвуваний, — написав Фелпс у своєму Instagram.
Я приєднуюсь до @usykaa, щоб підтримати українські зусилля з надання допомоги цією лімітованою лінією одягу. Весь прибуток буде пожертвуваний, — написав Фелпс у своєму Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oliver Phelps (@oliver_phelps)
Допис, поширений Oliver Phelps (@oliver_phelps)
Підтримка України світовими зірками не може не тішити. Актори Бенедикт Камбербетч, Раян Рейнольдс, Арнольд Шварценеггер та інші працюють заради спільної перемоги цивілізації над варваризмом. Дізнайся, як саме.