Роулінґ безкоштовно поділилась книгами про Гаррі Поттера з українцями. Хто ще з героїв роману підтримує нас

Магія поза Хоґвортсом? Авторка всесвітньо відомого циклу книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінґ виклала у вільний доступ електронні версії своїх романів українською мовою.

Три частини серії вже доступні на сайті Pottermore Publishing:

Гаррі Поттер і філософський камінь;

Гаррі Поттер і Таємна кімната;

Гаррі Поттер і в’язень Азкабану.

Їх можуть безкоштовно прочитати всі охочі. Та це ще не все. Команда сайту обіцяє відкрити доступ до інших чотирьох книг про Гаррі Поттера якнайшвидше.

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З початку повномасштабної війни британська письменниця активно підтримує Україну постами в соцмережах та благодійними зборами коштів.

Так у квітні Роулінґ повідомила, що їй вдалось зібрати для українських діточок майже 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,3 млн) через свою благодійну організацію Lumos.

Дякую всім, хто пожертвував на Lumos. Ми надаємо рятівну допомогу дітям, включаючи їжу, ліки та консультації з травм, — написала авторка у своєму Twitter.

Читати на тему Драко Малфой теж з нами! Актор Том Фелтон заспівав пісню в підтримку України Актор і співак Том Фелтон заспівав на знак підтримки України.

Зірки фільмів про Гаррі Поттера також не відстають від Роулінґ та підтримують Україну, як можуть.

Том Фелтон

Британський актор і співак Том Фелтон, відомий роллю Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, з перших днів повномасштабної війни висловлює чітку позицію щодо збройної агресії Росії.

Висловлюю солідарність і молюся за весь український народ, всіх людей у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всіх постраждалих. Ми з вами, — написав Фелтон у своєму Instagram.

Денієл Редкліфф

Актор, відомий своєю роллю Гаррі Поттера, порівняв президента Росії Володимира Путіна з Темним Лордом Волдемортом.

Я ще раз кажу вам усім: у світлі повернення лорда Владіморта ми настільки сильні, наскільки ми єдині, настільки слабкі, наскільки ми розділені, — написав актор у соцмережах.

Крім того, Денієл Редкліфф організував продаж мантій Хоґвортсу заради допомоги українським родинам.

Ми збираємо гроші на підтримку сімей та дітей в Україні. З кожної проданої мантії (доставка безкоштовна) гроші підуть на підтримку сімей в Україні, — зазначається на сайті Magic Artz, де й продають мантії.

Олівер Фелпс

Британський актор Олівер Фелпс, який зіграв Джорджа Візлі, оприлюднив світлину, на якій пасує у футболці з жовто-синіми кольорами.

Патріотичний одяг випустив бренд українського боксера Олександра Усика. Як повідомив Фелпс, кошти з продажу футболок підуть на допомогу постраждалим від війни українцям.

Я приєднуюсь до @usykaa, щоб підтримати українські зусилля з надання допомоги цією лімітованою лінією одягу. Весь прибуток буде пожертвуваний, — написав Фелпс у своєму Instagram.

Підтримка України світовими зірками не може не тішити. Актори Бенедикт Камбербетч, Раян Рейнольдс, Арнольд Шварценеггер та інші працюють заради спільної перемоги цивілізації над варваризмом. Дізнайся, як саме.