Роулинг бесплатно поделилась книгами о Гарри Поттере с украинцами. Кто еще из героев романа поддерживает нас

Магия вне Хогвартса? Автор всемирно известного цикла книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выложила в свободный доступ электронные версии своих романов на украинском языке.
Три части серии уже доступны на сайте Pottermore Publishing:
Их могут бесплатно прочесть все желающие. Но это еще не все. Команда сайта обещает открыть доступ к другим четырем книгам о Гарри Поттере как можно скорее.
???????? #SlavaUkraini https://t.co/SXO7arE5Oo— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 24, 2022
???????? #SlavaUkraini https://t.co/SXO7arE5Oo
С начала полномасштабной войны британская писательница активно поддерживает Украину постами в соцсетях и благотворительными сборами средств.
Так в апреле Роулинг сообщила, что ей удалось собрать для украинских детишек почти 1 миллион фунтов стерлингов ($1,3 млн) через свою благотворительную организацию Lumos.
Спасибо всем, кто пожертвовал на Lumos. Мы оказываем спасительную помощь детям, включая еду, лекарства и консультации по травмам, — написала автор в своем Twitter.
Спасибо всем, кто пожертвовал на Lumos. Мы оказываем спасительную помощь детям, включая еду, лекарства и консультации по травмам, — написала автор в своем Twitter.
Звезды фильмов о Гарри Поттере тоже не отстают от Роулинг и поддерживают Украину, как могут.
Британский актер и певец Том Фелтон, известный ролью Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, с первых дней полномасштабной войны выражает четкую позицию касательно вооруженной агрессии России.
Выражаю солидарность и молюсь за весь украинский народ, всех людей в России, кто мужественно противостоял этим нападениям, и всех пострадавших. Мы с вами, — написал Фелтон в своем Instagram.
Выражаю солидарность и молюсь за весь украинский народ, всех людей в России, кто мужественно противостоял этим нападениям, и всех пострадавших. Мы с вами, — написал Фелтон в своем Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tom Felton (@t22felton)
Допис, поширений Tom Felton (@t22felton)
Актер, известный своей ролью Гарри Поттера, сравнил президента России Владимира Путина с Темным Лордом Волдемортом.
Я еще раз говорю вам всем: в свете возвращения лорда Владиморта мы настолько сильны, насколько мы едины, настолько слабы, насколько мы разделены, — написал актер в соцсетях.
Я еще раз говорю вам всем: в свете возвращения лорда Владиморта мы настолько сильны, насколько мы едины, настолько слабы, насколько мы разделены, — написал актер в соцсетях.
Кроме того, Дэниел Рэдклифф организовал продажу мантий Хогвартса ради помощи украинским семьям.
Мы собираем деньги на поддержку семей и детей в Украине. С каждой проданной мантии (доставка бесплатная) деньги пойдут на поддержку семей в Украине, — говорится на сайте Magic Artz, где и продают мантии.
Мы собираем деньги на поддержку семей и детей в Украине. С каждой проданной мантии (доставка бесплатная) деньги пойдут на поддержку семей в Украине, — говорится на сайте Magic Artz, где и продают мантии.
Британский актер Оливер Фелпс, сыгравший Джорджа Уизли, обнародовал фотографию, на которой красуется в футболке с желто-синими цветами.
Патриотическую одежду выпустил бренд украинского боксера Александра Усика. Как сообщил Фелпс, средства от продажи футболок пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам.
Я присоединяюсь к @usykaa, чтобы поддержать украинские усилия по оказанию помощи этой лимитированной линией одежды. Вся прибыль будет пожертвована, — написал Фелпс в своем Instagram.
Я присоединяюсь к @usykaa, чтобы поддержать украинские усилия по оказанию помощи этой лимитированной линией одежды. Вся прибыль будет пожертвована, — написал Фелпс в своем Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oliver Phelps (@oliver_phelps)
Допис, поширений Oliver Phelps (@oliver_phelps)
Поддержка Украины мировыми звездами не может не радовать. Актеры Бенедикт Камбербетч, Райан Рейнольдс, Арнольд Шварценеггер и другие работают ради общей победы цивилизации над варваризмом. Узнай, как именно.