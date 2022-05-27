Шоу-биз

Роулинг бесплатно поделилась книгами о Гарри Поттере с украинцами. Кто еще из героев романа поддерживает нас

Елена Яковлева, редактор сайта 27 мая 2022, 08:00
Як Джоан Роулінґ та зірки фільмів про Гаррі Поттера підтримують Україну
Фото: Unsplash

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