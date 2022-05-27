Роулинг бесплатно поделилась книгами о Гарри Поттере с украинцами. Кто еще из героев романа поддерживает нас

Магия вне Хогвартса? Автор всемирно известного цикла книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выложила в свободный доступ электронные версии своих романов на украинском языке.

Три части серии уже доступны на сайте Pottermore Publishing:

Гарри Поттер и философский камень;

Гарри Поттер и Тайная комната;

Гарри Поттер и узник Азкабана.

Их могут бесплатно прочесть все желающие. Но это еще не все. Команда сайта обещает открыть доступ к другим четырем книгам о Гарри Поттере как можно скорее.

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С начала полномасштабной войны британская писательница активно поддерживает Украину постами в соцсетях и благотворительными сборами средств.

Так в апреле Роулинг сообщила, что ей удалось собрать для украинских детишек почти 1 миллион фунтов стерлингов ($1,3 млн) через свою благотворительную организацию Lumos.

Спасибо всем, кто пожертвовал на Lumos. Мы оказываем спасительную помощь детям, включая еду, лекарства и консультации по травмам, — написала автор в своем Twitter.

Читать по теме Драко Малфой тоже с нами! Актер Том Фелтон спел песню в поддержку Украины Актер и певец Том Фелтон спел в знак поддержки Украины.

Звезды фильмов о Гарри Поттере тоже не отстают от Роулинг и поддерживают Украину, как могут.

Том Фелтон

Британский актер и певец Том Фелтон, известный ролью Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, с первых дней полномасштабной войны выражает четкую позицию касательно вооруженной агрессии России.

Выражаю солидарность и молюсь за весь украинский народ, всех людей в России, кто мужественно противостоял этим нападениям, и всех пострадавших. Мы с вами, — написал Фелтон в своем Instagram.

Дэниел Рэдклифф

Актер, известный своей ролью Гарри Поттера, сравнил президента России Владимира Путина с Темным Лордом Волдемортом.

Я еще раз говорю вам всем: в свете возвращения лорда Владиморта мы настолько сильны, насколько мы едины, настолько слабы, насколько мы разделены, — написал актер в соцсетях.

Кроме того, Дэниел Рэдклифф организовал продажу мантий Хогвартса ради помощи украинским семьям.

Мы собираем деньги на поддержку семей и детей в Украине. С каждой проданной мантии (доставка бесплатная) деньги пойдут на поддержку семей в Украине, — говорится на сайте Magic Artz, где и продают мантии.

Оливер Фелпс

Британский актер Оливер Фелпс, сыгравший Джорджа Уизли, обнародовал фотографию, на которой красуется в футболке с желто-синими цветами.

Патриотическую одежду выпустил бренд украинского боксера Александра Усика. Как сообщил Фелпс, средства от продажи футболок пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Я присоединяюсь к @usykaa, чтобы поддержать украинские усилия по оказанию помощи этой лимитированной линией одежды. Вся прибыль будет пожертвована, — написал Фелпс в своем Instagram.

Поддержка Украины мировыми звездами не может не радовать. Актеры Бенедикт Камбербетч, Райан Рейнольдс, Арнольд Шварценеггер и другие работают ради общей победы цивилизации над варваризмом. Узнай, как именно.