Доктор Стрэндж, Джеймс Бонд и Илон Макс: как супергерои “разных миров” поддерживают Украину

Множество веков, множество миров, множество событий. Они видели все и считали себя самыми крутыми супергероями, но им это только казалось.

Когда они увидели настоящий дух Украины, только смогли признать – победить несгибаемый героизм украинцев просто невозможно. Поэтому они встали на нашу сторону.

А с такой командой супергероев мы одержим свою победу быстрее Мстителей.

Юмор нужен всегда, даже во время войны. Согласны? Посмотрим, как актеры и известные люди поддерживают Украину.

Бенедикт Камбербетч

В фильмах он носит красный плащ, но в жизни выбрал желто-голубой. Легендарный и могущественный Верховный Маг Земли Доктор Стрендж уже просмотрел 14 миллионов вариантов окончания войны в Украине.

Кому-то еще нужно объяснять, почему он поддерживает именно украинцев?

Эндрю Гарфилд

Пожалуй, в одной из вселенных Доктор Стрэндж встретился с Человеком Пауком Эндрю Гарфилда и все ему объяснил.

Поэтому один из паучков напоминает, что нужно держать все, что происходит в Украине – в своих сердцах.

Райан Рейнольдс

Дедпул хоть и хочет казаться тем еще язычником, но мы знаем, насколько добра его душа. Иначе, зачем ему собирать миллионы на помощь украинцам?

Вероятно, он чувствует схожесть с Украиной в способности к быстрой регенерации. Или хочет выполнить для нас один хороший заказ.

Арнольд Шварценеггер

Стальное сердце Терминатора теперь принадлежит стальной выдержке украинцев.

Что-то подсказывает, что он просто чувствует у нас родную терминаторскую кровь.

Я на стороне народа Украины. Я разделяю ваше горе и вашу надежду на мир, — говорит крепыш.

Миша Коллинз

Даже у ангела из Сверхъестественного разрывается сердце от увиденного в Украине.

Мир стремится сделать все возможное, чтобы принести мир и автономию украинскому народу, — пишет он в Instagram.

А как мы можем не поверить настоящему ангелу?

Майкл Дуглас

Сейчас неожиданно, но доктор Генк Пим действительно создал не только Человека-муравья и Осу. Гениальный ученый тихонько производит амуницию для украинских военных.

Конечно же, как тайный американский агент. А официально только говорит:

Я так горжусь народом в этой стране.

Три ведьмы услышали о своих коллегах из Конотопа и решили поддержать Украину.

Конечно же, все для того, чтобы после победы над демонами-захватчиками приехать в славный город и поучиться новой магии у украинских мастериц.

Кейт Бекинсейл

Когда-то она сражалась с упырями. Теперь вся Украина с ними бьется вот уже более двух недель.

Принцесса Анна Валериус с Ван Хелсингом надавали пинков Дракуле. Что нам мешает сделать то же самое с оккупантами с ее помощью?

Пирс Броснан

Джеймс Бонд не только вечно борется с мировым злом, но и любит девушек. Поэтому неудивительно, что агент поддерживает Украину в борьбе с оккупантами.

Энн Гетевей

Женщина-кошка крутая, конечно, супергероиня, но увидев героизм украинок, решила все же у нас поучиться. Поэтому поддержала Украину и призвава мир пожертвовать деньги для украинцев.

Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины, написала женщина-кошка.

Кейт Бланшетт

Прекрасная женщина имеет две грани. Когда-то она была хорошей эльфийкой Галадриэль во Властелине колец. Однако ее разозлили, и ей пришлось превратиться в злую богиню Хэллу.

Кого-то это так напоминает… Скорее, любую украинку сейчас.

Возможно, она уже заметила эту похожую черту и начала сбор средств для Украины.

Анджелина Джоли

Тена – Вечная, которая является свирепой воительницей. Или просто олицетворение Украины в супергероине. Она тоже почувствовала родство душ с украинцами и выразила свою поддержку.

Вероятно, она уже где-то в рядах международных батальонов. Однако это не точная информация. =)

Илон Маск

Супергерой нашей современности. Без лишних слов и с кучей техники просто отправил все благословения современной свободной и бессмертной Украине.

Напомним, у этого супергероя уже есть планы на самое ближайшее время. Читай, как Владимир Зеленский и Илон Маск договорились встретиться на Украине после войны и обсудили новые детали сотрудничества.