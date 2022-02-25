Я молюсь о людях в Украине. Анджелина Джоли выразила поддержку

Мир продолжает поддерживать Украину. Всемирно известная актриса Анджелина Джоли поддержала нашу страну на своей странице в Instagram.

— Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе.

Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасных мест.

Еще слишком рано говорить, что может произойти, но значение этого момента — для народа Украины и для международного правопорядка – невозможно переоценить, — написала голливудская актриса.

Раньше мы рассказывали о протестах в мире против войны с Украиной.