Доктор Стрендж, Джеймс Бонд та Ілон Макс: як супергерої “різних світів” підтримують Україну

Безліч віків, безліч світів, безліч подій. Вони бачили все і вважали себе найкрутішими супергероями, але їм це лише здавалося.
Коли вони побачили справжній дух України, то лише змогли визнати — перемогти незламний героїзм українців просто неможливо. Тому вони стали на наш бік.
А з такою командою супергероїв ми виборемо свою перемогу швидше за Месників.
Гумор потрібен завжди, навіть під час війни. Жарти жартами, але подивімось, як актори та відомі люди підтримують Україну.
У фільмах він носить червоний плащ, але в житті обрав жовто-блакитний. Легендарний і наймогутніший Верховний Маг Землі Доктор Стрендж вже переглянув 14 мільйонів варіантів закінчення війни в Україні.
Комусь ще потрібно пояснювати, чому він підтримує саме українців?
Мабуть, в одному із всесвітів Доктор Стрендж таки зустрівся з Людиною Павуком Ендрю Гарфілда і все йому пояснив.
Тому один з павучків усім нагадує, що потрібно тримати все, що відбувається в Україні — у своїх серцях.
Дедпул хоч і хоче здаватись тим ще поганцем, але ж ми знаємо, наскільки добра його душа.
Інакше навіщо йому збирати мільйони на допомогу українцям? Ймовірно, він відчуває схожість з Україною у здатності швидкої регенерації.
Або ж хоче виконати для нас одне файне замовлення.
Сталеве серце Термінатора тепер належить сталевій витримці українців. Щось підказує, що він просто відчуває у нас рідну термінаторську кров.
Я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та вашу надію на мир, – говорить здоровань.
Я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та вашу надію на мир, – говорить здоровань.
Навіть в ангела з Надприроднього розривається серце від побаченого в Україні.
Світ прагне зробити все можливе, щоб принести мир і автономію українському народу, – пише він в Instagram.
Світ прагне зробити все можливе, щоб принести мир і автономію українському народу, – пише він в Instagram.
А як ми можемо не повірити справжньому ангелу?
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Collins (@misha)
Публикация от Misha Collins (@misha)
Зараз неочікувано, але доктор Генк Пім насправді створив не лише Людину-мураху та Осу. Геніальний науковець тихенько виготовляє амуніцію для українських військових.
Звичайно ж, як таємний американський агент. А офіційно лише каже:
Я так пишаюся народом у цій країні.
Я так пишаюся народом у цій країні.
Три відьми почули про своїх колег із Конотопа та вирішили підтримати Україну.
Звичайно ж, все задля того, щоб після перемоги над демонами-загарбниками, приїхати у славетне місто та повчитись нової магії в українських майстринь.
Колись вона боролась з упирями. Тепер вся Україна з ними б’ється ось вже понад два тижні.
Принцеса Анна Валеріус з Ван Хелсінгом надавали стусанів Дракулі. То що нам заважає зробити те ж саме окупантам з її допомогою?
Джеймс Бонд не лише вічно бореться зі світовим злом, але й дуже любить дівчат. Тому й не дивно, що агент підтримує Україну у боротьбі з окупантами.
Жінка-кішка крута, звичайно, супергероїня, але побачивши героїзм українок, вирішила все ж таки у нас повчитись. Акторка підтримала Україну та закликала світ пожертвувати кошти для українців.
Я посилаю свої щирі молитви до народу України, – написала жінка-кішка.
Я посилаю свої щирі молитви до народу України, – написала жінка-кішка.
Прекрасна жінка має дві грані. Колись вона була доброю ельфійкою Ґаладріель у Володарі перснів. Проте її розізлили і їй довелось перетворитись на злу богиню Хелу.
Когось це так нагадує…Точнісінько як і будь-яку українку.
Можливо, вона вже помітила цю схожу рису і розпочала збір коштів для України.
Тена — Вічна, яка є лютою воїтелькою. Або ж просто уособлення України в супергеройці. Вона теж відчула спорідненість душ з українцями та висловила свою підтримку.
Ймовірно вона вже десь у рядах міжнародних батальйонів. Проте, це не точна інформація. =)
Супергерой нашої сучасності. Без зайвих слів та з купою техніки просто відправив усі благословення сучасній вільній та невмирущій Україні.
Нагадаємо, в цього супергероя вже є плани на найближчий час. Читай, як Володимир Зеленський та Ілон Маск домовились зустрітись в Україні після війни та обговорили нові деталі співпраці.