Доктор Стрендж, Джеймс Бонд та Ілон Макс: як супергерої “різних світів” підтримують Україну

Безліч віків, безліч світів, безліч подій. Вони бачили все і вважали себе найкрутішими супергероями, але їм це лише здавалося.

Коли вони побачили справжній дух України, то лише змогли визнати — перемогти незламний героїзм українців просто неможливо. Тому вони стали на наш бік.

А з такою командою супергероїв ми виборемо свою перемогу швидше за Месників.

Гумор потрібен завжди, навіть під час війни. Жарти жартами, але подивімось, як актори та відомі люди підтримують Україну.

Бенедикт Камбербетч

У фільмах він носить червоний плащ, але в житті обрав жовто-блакитний. Легендарний і наймогутніший Верховний Маг Землі Доктор Стрендж вже переглянув 14 мільйонів варіантів закінчення війни в Україні.

Комусь ще потрібно пояснювати, чому він підтримує саме українців?

Ендрю Гарфілд

Мабуть, в одному із всесвітів Доктор Стрендж таки зустрівся з Людиною Павуком Ендрю Гарфілда і все йому пояснив.

Тому один з павучків усім нагадує, що потрібно тримати все, що відбувається в Україні — у своїх серцях.

Раян Рейнольдс

Дедпул хоч і хоче здаватись тим ще поганцем, але ж ми знаємо, наскільки добра його душа.

Інакше навіщо йому збирати мільйони на допомогу українцям? Ймовірно, він відчуває схожість з Україною у здатності швидкої регенерації.

Або ж хоче виконати для нас одне файне замовлення.

Арнольд Шварценеггер

Сталеве серце Термінатора тепер належить сталевій витримці українців. Щось підказує, що він просто відчуває у нас рідну термінаторську кров.

Я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та вашу надію на мир, – говорить здоровань.

Міша Коллінз

Навіть в ангела з Надприроднього розривається серце від побаченого в Україні.

Світ прагне зробити все можливе, щоб принести мир і автономію українському народу, – пише він в Instagram.

А як ми можемо не повірити справжньому ангелу?

Майкл Дуглас

Зараз неочікувано, але доктор Генк Пім насправді створив не лише Людину-мураху та Осу. Геніальний науковець тихенько виготовляє амуніцію для українських військових.

Звичайно ж, як таємний американський агент. А офіційно лише каже:

Я так пишаюся народом у цій країні.

Три відьми почули про своїх колег із Конотопа та вирішили підтримати Україну.

Звичайно ж, все задля того, щоб після перемоги над демонами-загарбниками, приїхати у славетне місто та повчитись нової магії в українських майстринь.

Кейт Бекінсейл

Колись вона боролась з упирями. Тепер вся Україна з ними б’ється ось вже понад два тижні.

Принцеса Анна Валеріус з Ван Хелсінгом надавали стусанів Дракулі. То що нам заважає зробити те ж саме окупантам з її допомогою?

Пірс Броснан

Джеймс Бонд не лише вічно бореться зі світовим злом, але й дуже любить дівчат. Тому й не дивно, що агент підтримує Україну у боротьбі з окупантами.

Енн Гетевей

Жінка-кішка крута, звичайно, супергероїня, але побачивши героїзм українок, вирішила все ж таки у нас повчитись. Акторка підтримала Україну та закликала світ пожертвувати кошти для українців.

Я посилаю свої щирі молитви до народу України, – написала жінка-кішка.

Кейт Бланшетт

Прекрасна жінка має дві грані. Колись вона була доброю ельфійкою Ґаладріель у Володарі перснів. Проте її розізлили і їй довелось перетворитись на злу богиню Хелу.

Когось це так нагадує…Точнісінько як і будь-яку українку.

Можливо, вона вже помітила цю схожу рису і розпочала збір коштів для України.

Анджеліна Джолі

Тена — Вічна, яка є лютою воїтелькою. Або ж просто уособлення України в супергеройці. Вона теж відчула спорідненість душ з українцями та висловила свою підтримку.

Ймовірно вона вже десь у рядах міжнародних батальйонів. Проте, це не точна інформація. =)

Ілон Маск

Супергерой нашої сучасності. Без зайвих слів та з купою техніки просто відправив усі благословення сучасній вільній та невмирущій Україні.

Нагадаємо, в цього супергероя вже є плани на найближчий час. Читай, як Володимир Зеленський та Ілон Маск домовились зустрітись в Україні після війни та обговорили нові деталі співпраці.