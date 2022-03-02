Камбербетч з нами! Актор висловив підтримку Україні

Всесвітньо відомий британський актор Бенедикт Камбербетч після довгих років роботи отримав свою зірку на Алеї слави. Проте, як і увесь світ, він не зміг не думати про Україну.

Актор говорить, що він не може не висловити свою підтримку українцям, але наразі цього недостатньо. Камбербетч наголосив, що необхідно діяти всьому світу.

– Ми повинні йти на сайти посольств, повинні вирішити, що ми можемо зробити як громадяни світу, як громадяни Європи, як люди, які хочуть найкращого розв’язання цієї проблеми, – наголосив актор.

Заради людей з дітьми, заради родин, які намагаються вижити під ракетними дощами, що обрушилися на їхні міста.

Нагадаємо, що весь світ з нами. Читай, як міжнародна спільнота підтримує Україну. І надихайся на перемогу незалежної України.