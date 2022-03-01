Світ з нами! Міжнародна спільнота потужно підтримує Україну в боротьбі з агресором

Увесь цивілізований світ згуртувався задля підтримки України у боротьбі з окупантами. Міжнародна спільнота допомагає грошима, зброєю, продовольством, технікою, приймає біженців.

Міністерство закордонних справ України повідомило ситуацію на дипломатичному фронті на вечір 1 березня.

Євроінтеграція

Учора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Польща, Словаччина, Словенія, Румунія та Угорщина підтримали ініціативу негайного надання Україні членства в ЄС.

Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу.

Військова та фінансова допомога

Вперше у своїй історії озброєння надає Фінляндія: 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів.

Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. Уряд держави передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї.

Норвегія відійшла від своєї політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів!

Люксембург надає Україні протитанкову зброю.

Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.

Уряд Австралії виділив $50 млн на закупівлю озброєння та обладнання для українських Сил Оборони.



ЄС надав нам летальну зброю на суму 450 млн євро.

Італія виділила 110 млн євро.

Бельгія відправляє 3 тисячі автоматичних гвинтівок та 200 одиниць протитанкової зброї.

Німеччина надає протитанкову зброю та 500 зенітних ракет Stinger.

Чехія — зброю та техніку на суму $18 млн.

Японія виділила $200 млн для підтримки України.

В Україну прибула нова партія протитанкових комплексів Javelin та NLAW.

Санкції проти РФ

США, Велика Британія, Австралія оголосили про нові санкції для Росії. Навіть нейтральні країни долучаються до підтримки України.

Сінгапур вводить експортний контроль, санкції проти російських банків та припинення авіасполучення.

Канада заборонила всім фінансовим інституціям здійснювати будь-які транзакції з Центробанком РФ і оголосила про намір припинити імпорт нафти з Росії.

Монако, яке полюбляють російські олігархи, запровадить санкції, ідентичні до обмежень ЄС.

Швейцарія запровадила фінансові обмеження проти президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Ці санкції набули чинності негайно.

Visa та Mastercard блокують російські банки.

Visa Foundation надасть $2 млн фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям. А також подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до $1 млн) у фонди UNICEF та Червоного Хреста для підтримки України.

Mastercard перерахує $2 млн на Червоний Хрест та Save the Children для допомоги українцям.

Нафтогазова компанія Shell припинить співпрацю з Газпромом, участь у будівництві газопроводу Північний потік – 2 та проекті Сахалін-2.

Гуманітарна допомога

Франція, Словаччина, Швейцарія, Індія, Естонія, Литва вже відправили вантажі з гуманітарною допомогою в Україну.

Вчора ввечері Велика Британія відправила до Польщі перший вантаж з медичними засобами. Загалом Лондон виділив 40 мільйонів фунтів на гуманітарну допомогу Україні.

Норвегія надала $230 млн, Австралія — $25 млн, Нова Зеландія — $2 млн на гуманітарну допомогу Україні.

Сервіс з пошуку житла Airbnb безкоштовно дасть апартаменти для 100 000 українців, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабний напад Росії. Житло в першу чергу потрібне у Польщі, Німеччині, Угорщині та Румунії.

Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink уже прибула до України.

І це не кінець!

Міжнародна ізоляція

36 країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній та літаків.

Росії загрожує масове закриття портів та обмеження на пересування у морі. Велика Британія розробляє законодавче рішення, щоб не пускати російські судна у свої порти.

Кілька днів тому Європейський мовний союз (EBU) заявив, що Росія не виступатиме на пісенному конкурсі Євробачення.

ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі у змаганнях під їхньою егідою.

США висилають 12 російських дипломатів з місії при ООН задля посилення тиску на Росію.

Міжнародний медіасервіс MEGОGO видалив усі російські фільми на своєму сервісі.

Всесвітня організація Тхеквондо відкликала почесний чорний пояс дев’ятого дану Володимира Путіна, який йому було присуджено у 2013 році.

Крім того, на змаганнях Міжнародного Тхеквондо не виконуватимуть гімн та не вивішуватимуть прапори Росії та Білорусі. Також не будуть організовуватись змагання на території цих країн.

Греція припиняє всі культурні заходи з Росією.

Сьогодні, 1 березня, представники понад 50 держав на знак протесту вийшли із зали під час виступу міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова у Женеві.

Підтримка світових зірок

Актори, режисери, продюсери: Девід Лінч, Майкл Бей, Джаред Лето, Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Шеннен Доерті, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвлі, Ештон Катчер, Ейза Гонсалес, Марк Руффало.

Артисти: Карді Б, група Thirty Seconds to Mars, Мадонна, Біллі Айліш, Регіна Спектор, Майлі Сайрус, Енні Леннокс.

Представники королівської сімʼї Великої Британії, громадські діячі, підприємці: Кейт Міддлтон і принц Вільям, Меган Маркл і принц Гаррі, Стівен Кінг, Кріштіану Роналду, Меган Маккейн, Віталік Бутерін, Джіджі Хадід, Максим Чмерковський, Бетенні Франкель, Кендалл Дженнер, Гейлі Болдвін.

Усі вони одноголосно стали на захист України та публічно висловлюють підтримку нашій країні.

З такою потужною міжнародною підтримкою Росія не має жодного шансу на досягнення своїх терористичних цілей.

Слава Україні!

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до всіх небайдужих з закликом допомогти мешканцям столиці, які залишились вдома або перебувають в укриттях. Читай, як працює гуманітарна допомога киянам.