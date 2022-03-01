Світ

Світ з нами! Міжнародна спільнота потужно підтримує Україну в боротьбі з агресором

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Березня 2022, 01:00
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