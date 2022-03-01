Друзі, єднаймося! Як кожен може допомогти мирним киянам пережити війну

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до всіх небайдужих з закликом допомогти мешканцям столиці, які залишились вдома або перебувають в укриттях.

Гуманітарний штаб забезпечуватиме киян медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності.

Насамперед йдеться про вразливі категорії населення — одиноких людей похилого віку, інвалідів, матерів з маленькими дітьми.

Пожертвувати кошти чи надати речі першої потреби можна тут.

Для збору допомоги й наповнення фонду я звернувся до великого та середнього бізнесу, міжнародних організацій, іноземних партнерів Києва та України, — написав Кличко у своєму Telegram.

Допомога вже починає надходити.

Ви можете доєднатися до доброї справи, надавши:

Медикаменти та ліки.

Продукти харчування.

Предмети першої необхідності.

Логістичні послуги.

Штаб також потребує волонтерів.

Я закликаю всіх, хто хоче і може надати допомогу, відгукнутися. Ми повинні захистити киян і забезпечити необхідним тих мешканців міста, які сьогодні найбільше потребують допомоги, — зазначив мер Києва.

Волонтерство в Україні під час війни досягнуло неймовірних масштабів. Люди масово несуть у пункти збору найнеобхідніше. Донори шикуються в черги, щоб здати кров для поранених. Читай, як ти можеш допомогти своїй державі вистояти в лихі часи.