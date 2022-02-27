Люди

Люди везуть до пунктів збору все, що мають — в Україні сплеск волонтерства

Ірина Тимчишин 28 Лютого 2022, 01:13
Волонтерство в Україні під час війни

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