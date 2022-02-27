Люди везуть до пунктів збору все, що мають — в Україні сплеск волонтерства

На тлі війни у всіх містах України стався сплеск волонтерства.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську люди масово несуть у пункти збору найнеобхідніше. Донори шикуються в черги, щоб здати кров для поранених.

У місті працює понад 20 волонтерських пунктів. До міського ЦНАПу люди несуть продукти харчування, медикаменти та речі першої потреби. Найнеобхідніше — спальні мішки та каремати.

Усе це передають військовим та Теробороні. Частину віддають людям, які приїхали з інших регіонів.

Тим часом у центрі Івано-Франківська розгортають кризове містечко. Одночасно гарячими стравами можуть нагодувати 3000 людей.

Просто неба працюватимуть три польові кухні, на зміні працюватимуть 40 волонтерів. Ще дві кухні працюватимуть у Львові. Українців просять долучатися харчами.

Прикарпаття

По всій країні накопичують донорську кров. На Прикарпатті здавати кров приїздять сотні людей. Щоб уникнути довгих черг медзаклади намагаються координувати людей у соцмережах і формують резервні списки донорів.

17 лікарень на Прикарпатті готові надавати спеціальну медичну допомогу. Багато лікарів у складі резервістів або добровольців уже у військових частинах.

Є групи лікарів, які готові виїжджати на повністю укомплектованих спецмашинах швидкої допомоги в інші міста та мають досвід роботи на лінії зіткнення на Сході.

Вінниця

А у Вінниці розгортають додатковий воєнний госпіталь. Тут надаватимуть допомогу пораненим.

Вінничани везуть на пункти збору все, що мають вдома та можуть купити в магазинах, для підтримки ЗСУ. Волонтери оперативно розвозять продукти та медикаменти по блокпостах та військових частинах.

Після початку війни Росії проти України тисячі мирних жителів змушені покинути свої домівки та виїхати із зони активних бойових дій.

Ти можеш знайти чи дати притулок для земляків на сайті Прихисток. Читай, як виїхати з Києва та інших міст під час війни.