Люди везут в пункты сбора все, что имеют — в Украине всплеск волонтерства

На фоне войны во всех городах Украины произошел всплеск волонтерства.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске люди массово несут в пункты сбора самое необходимое. Доноры выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для раненых.

В городе работает более 20 волонтерских пунктов. В городской ЦНАП люди несут продукты питания, медикаменты и вещи первой необходимости. Самое необходимое — спальные мешки и карематы.

Все это передается военным и Теробороне. Часть отдают людям, которые приехали из других регионов.

Тем временем в центре Ивано-Франковска разворачивают кризисный городок. Одновременно горячими блюдами могут накормить 3000 человек.

Под открытым небом будут работать три полевые кухни, на смене будут работать 40 волонтеров. Еще две кухни будут работать во Львове. Украинцев просят помогать продовольствием.

Прикарпатье

По всей стране скапливают донорскую кровь. На Прикарпатье сдавать кровь приезжают сотни людей. Чтобы избежать длинных очередей, медучреждения пытаются координировать людей в соцсетях и формируют резервные списки доноров.

17 больниц в Прикарпатье готовы оказывать специальную медицинскую помощь. Многие врачи в составе резервистов или добровольцев уже в воинских частях.

Есть группы врачей, которые готовы выезжать на полностью укомплектованных спецмашинах скорой помощи в другие города и имеют опыт работы на линии столкновения на Востоке.

Винница

А в Виннице разворачивают дополнительный военный госпиталь. Здесь будут оказывать помощь раненым.

Винничане везут на пункты сбора все, что имеют дома и могут купить в магазинах, для поддержки ВСУ. Волонтеры оперативно развозят продукты и медикаменты по блокпостам и воинским частям.

После начала войны России против Украины тысячи мирных жителей вынуждены покинуть свои дома и уехать из зоны активных боевых действий.

Ты можешь найти или приютить земляков на сайте Прихисток. Читай, как уехать из Киева и других городов во время войны.