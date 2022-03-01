Украина

Друзья, объединяемся! Как каждый может помочь мирным киевлянам пережить войну

Елена Яковлева, редактор сайта 01 марта 2022, 14:00
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Друзья, объединяемся! Как каждый может помочь мирным киевлянам пережить войну
0:04:45
Звернення Володимира Зеленського 01.03.2022
Удар по Харькову — военное преступление. Новое обращение Зеленского к украинцам
Втрати Росії в Україні - Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 01.03.2022
Несокрушимые ВСУ продолжают достойно защищать нашу землю — потери России на утро 01.03.2022
Обстріли цивільного сектору
Не бьют по мирным кварталам? Доказательства военных преступлений России в фото
0:06:07
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