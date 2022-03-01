Друзья, объединяемся! Как каждый может помочь мирным киевлянам пережить войну

Мэр Киева Виталий Кличко обратился ко всем неравнодушным с призывом помочь жителям столицы, оставшимся дома или находящимся в укрытиях.

Гуманитарный штаб будет снабжать киевлян медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости.

В первую очередь речь идет об уязвимых категориях населения — одиноких стариках, инвалидах, матерях с маленькими детьми.

Пожертвовать средства или предоставить вещи первой необходимости можно здесь.

Для сбора помощи и наполнения фонда я обратился к крупному и среднему бизнесу, международным организациям, иностранным партнерам Киева и Украины, — написал Кличко в своем Telegram.

Помощь уже начинает поступать.

Вы можете присоединиться к доброму делу, предоставив:

Медикаменты и лекарства.

Продукты питания.

Предметы первой необходимости.

Логистические услуги.

Штаб также нуждается в волонтерах.

Я призываю всех, кто хочет и может оказать помощь, откликнуться. Мы должны защитить киевлян и обеспечить необходимым тех жителей города, которые сегодня больше нуждаются в помощи, — отметил мэр Киева.

Волонтерство в Украине во время войны достигло невероятных масштабов. Люди массово несут в пункты сбора самое необходимое. Доноры выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для раненых. Читай, как ты можешь помочь своему государству выстоять в лихие времена.