Мир с нами! Международное сообщество мощно поддерживает Украину в борьбе с агрессором

Весь цивилизованный мир сплотился для поддержки Украины в борьбе с оккупантами. Международное сообщество помогает деньгами, оружием, продовольствием, техникой, принимает беженцев.

Министерство иностранных дел сообщило ситуацию на дипломатическом фронте по состоянию на вечер 1 марта.

Евроинтеграция

Вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Польша, Словакия, Словения, Румыния и Венгрия поддержали инициативу незамедлительного предоставления Украине членства в ЕС.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз.

Военная помощь

Впервые в своей истории вооружение предоставляет Финляндия: 2500 автоматических винтовок, 150 000 патронов, 1500 одноразовых РПГ и 70 000 пищевых наборов.

Швеция впервые с 1939 года оказала военную помощь. Правительство государства передает Украине 135 тысяч полевых пайков, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия.

Норвегия отошла от своей политики не предоставления оружия странам вне НАТО, находящимся в состоянии войны. Осло посылает нам 2000 противотанковых гранатометов!

Люксембург предоставляет Украине противотанковое оружие.

Австрия вскоре пришлет шлемы, защитные жилеты и топливо.

Правительство Австралии выделило $50 млн на закупку вооружения и оборудования для украинских сил.

ЕС предоставил нам летальное оружие на сумму 450 млн евро.

Италия выделила 110 млн евро.

Бельгия отправляет 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия.

Германия предоставляет противотанковое оружие и 500 зенитных ракет Stinger.

Чехия — оружие и технику на сумму $18 млн.

Япония выделила $200 млн для поддержки Украины.

В Украину прибыла новая партия противотанковых комплексов Javelin и NLAW.

Санкции против РФ

США, Великобритания, Австралия объявили о новых санкциях для России. Даже нейтральные страны приобщаются к поддержке Украины.

Сингапур вводит экспортный контроль, санкции против российских банков и прекращение авиасообщения.

Канада запретила всем финансовым институтам совершать какие-либо транзакции с Центробанком РФ и объявила о намерении прекратить импорт нефти из России.

Монако, которое любят российские олигархи, введет санкции, идентичные ограничениям ЕС.

Швейцария ввела финансовые ограничения против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Эти санкции вступили в силу немедленно.

Visa и MasterCard блокируют российские банки.

Visa Foundation предоставит $2 млн фонду UNICEF для гуманитарной помощи украинцам. Также удвоит сумму всех пожертвований сотрудников (до $1 млн) в фонды UNICEF и Красного Креста для поддержки Украины.

MasterCard перечислит $2 млн на Красный Крест и Save the Children для помощи украинцам.

Нефтегазовая компания Shell прекратит сотрудничество с Газпромом, участие в строительстве газопровода Северный поток-2 и проекте Сахалин-2.

Гуманитарная помощь

Франция, Словакия, Швейцария, Индия, Эстония, Литва уже отправили грузы с гуманитарной помощью в Украину.

Вчера вечером Великобритания отправила в Польшу первый груз с медицинскими средствами. В общей сложности Лондон выделил 40 миллионов фунтов на гуманитарную помощь Украине.

Норвегия выделила $230 млн, Австралия — $25 млн, Новая Зеландия — $2 млн на гуманитарную помощь Украине.

Сервис поиска жилья Airbnb бесплатно даст жилье для 100 000 украинцев, вынужденных выехать за границу из-за полномасштабного нападения России. Жилье в первую очередь нужно в Польше, Германии, Венгрии и Румынии.

Первая партия станций спутникового Интернета StarLink уже прибыла в Украину.

И это не конец!

Международная изоляция

36 стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и самолетов.

России грозит массовое закрытие портов и ограничения на передвижение в море. Великобритания разрабатывает законодательное решение, чтобы не пускать российские суда в свои порты.

Несколько дней назад Европейский языковой союз (EBU) заявил, что Россия не будет выступать на песенном конкурсе Евровидение.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под их эгидой.

США высылают 12 российских дипломатов по миссии при ООН для усиления давления на Россию.

Международный медиасервис MEGОGO удалил все российские фильмы на своем сервисе.

Всемирная организация Тхеквондо отозвала почетный черный пояс девятого дана Владимира Путина, который ему был присужден в 2013 году.

Кроме того, на соревнованиях Международного Тхеквондо не будут исполнять гимны и вывешивать флаги России и Белоруссии. Также не будут организововать соревнования на территории этих стран.

Греция прекращает все культурные мероприятия с Россией.

Представители более 50 государств в знак протеста вышли из зала во время выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Женеве.

Поддержка мировых звезд

Актеры, режиссеры, продюсеры: Дэвид Линч, Майкл Бэй, Джаред Лето, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Шеннен Доэрти, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Эштон Катчер, Эйза Гонсалес, Марк Руффало.

Артисты: Карди Б, группа Thirty Seconds to Mars, Мадонна, Билли Айлиш, Регина Спектор, Майли Сайрус, Энни Леннокс.

Представители королевской семьи Великобритании, общественные деятели, предприниматели: Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри, Стивен Кинг, Криштиану Роналду, Меган Маккейн, Виталик Бутерин, Джиджи Хадид, Максим Чмерковский, Бетенд.

Все они единогласно встали на защиту Украины и публично выражают поддержку нашей стране.

С такой мощной международной поддержкой у России нет никакого шанса на достижение своих террористических целей.

Слава Украине!

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился ко всем неравнодушным с призывом помочь жителям столицы, оставшимся дома или находящимся в укрытиях. Читай, как работает гуманитарная помощь киевлянам.