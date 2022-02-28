Неймовірна підтримка! Як бізнес забезпечує надійний тил для захисників України

Поки Збройні сили України мужньо захищають нашу землю, українці та бізнес гуртуються, щоб допомагати військовим і тим, хто постраждав внаслідок російської агресії.

Лише за два дні клієнти одного державного банку перерахували 1 млрд 200 млн гривень на спеціальний рахунок Нацбанку, призначений для допомоги армії.

З них 785 млн грн — це гроші з особистих карток громадян, а 375 млн — з єПідтримки.

Підтримка бізнесу

Головний директор мережі заправок Glusco Віталій Вандич заявив про свою готовність надати ЗСУ все пальне, яке лишилося на заправках, а також усі бензовози компанії.

АЗС так само відкриті для українських військових, яким необхідно поповнити запаси їжі та води.

У нас частина заправок закрито. Однак ми даємо добро для військових і тероборони забирати воду і продукцію із закритих заправок, — написав Вандич у своєму Facebook.

Компанія Наша ряба, яка займається виробництвом курячого м’яса, заявила, що за можливості безплатно роздаватиме з власних авто свою продукцію всім людям, які цього потребують.

А генеральний директор мережі аптек АНЦ Микола Щербина повідомив, що готовий передати медикаменти зі своїх закритих аптек на потреби армії.

У нас понад 200 аптек не відкрились через відсутність персоналу. Ми готові безоплатно передати весь необхідний товар на цих аптеках на потреби ЗСУ та ТРО, — зазначив Щербина.

Представники торговельної мережі АТБ заявили, що всі магазини мережі, які працюють, також діятимуть як бомбосховища.

Магазини торговельної мережі АТБ, у яких є підвальні приміщення, відкривають їх для всіх, кому нема де сховатися в період повітряної тривоги. У них також буде сформовано необхідний запас питної води.

Про це повідомив начальник відділу комунікацій у корпорації АТБ Сергій Демченко.

Найбільші у світі мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s та KFC теж долучилися до підтримки України.

Наші ресторани закриті з міркувань безпеки, але ми надаємо місцевим радам їжу з ресторанів… Представники місцевих влад забирають продукцію і розподіляють туди, де її потребують найбільше, — повідомляє McDonald’s.

Ресторани передають продукти, які не потребують приготування, а також посуд.

Друзі, вчора ресторани KFC, відкрили свої кухні для приготування їжі тим, кому це необхідно, а саме: воєнних госпіталей, лікарень, територіальної оборони, військових тощо, — заявляє KFC.

Волонтерство українців

У Хмельницькому городяни зібралися плести маскувальні сітки й підтримувати одне одного щирою піснею.

А в Кривому Розі почали збір одягу та взуття для евакуйованих з зони бойових дій. Волонтери кажуть, що мішків з речами годі й порахувати — місцеві несуть і несуть все, чим можуть допомогти.

Україна непереможна! Віримо в ЗСУ та в те, що гарних звісток з кожним днем ставатиме все більше!

Ми не одні в боротьбі з диктаторським режимом Володимира Путіна. Від початку війни проходять протести у світі на підтримку України. Окрім того, Захід продовжує накладати на РФ потужні санкції.