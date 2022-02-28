Невероятная поддержка! Как бизнес обеспечивает надежный тыл для защитников Украины

Пока Вооруженные силы Украины мужественно защищают нашу землю, украинцы и бизнес сплачиваются, чтобы помогать военным и пострадавшим в результате российской агрессии.

Всего через два дня клиенты одного государственного банка перечислили 1 млрд 200 млн гривен на специальный счет Нацбанка, предназначенный для помощи армии.

Из них 785 млн грн — это деньги с личных карт граждан, а 375 млн грн — с программы єПідтримка.

Поддержка бизнеса

Главный директор сети заправок Glusco Виталий Вандич заявил о своей готовности предоставить ВСУ все остающееся на заправках топливо, а также все бензовозы компании.

АЗС также открыты для украинских военных, которым необходимо пополнить запасы пищи и воды.

У нас часть заправок закрыта. Однако мы даем добро для военных и терробороны забирать воду и продукцию из закрытых заправок, — написал Вандич в своем Facebook.

Компания Наша ряба, которая занимается производством куриного мяса, заявила, что по возможности будет бесплатно раздавать из собственных авто свою продукцию всем нуждающимся людям.

А генеральный директор сети аптек АНЦ Николай Щербина сообщил, что готов передать медикаменты из своих закрытых аптек на нужды армии.

У нас более 200 аптек не открылись из-за отсутствия персонала. Мы готовы бесплатно передать весь необходимый товар на этих аптеках на нужды ВСУ и ТРО, — отметил Щербина.

Представители торговой сети АТБ заявили, что все работающие магазины сети также будут действовать как бомбоубежища.

Магазины торговой сети АТБ, в которых есть подвальные помещения, открывают их для всех, кому негде спрятаться в период воздушной тревоги. В них также будет сформирован необходимый запас питьевой воды.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций в корпорации АТБ Сергей Демченко.

Крупнейшие в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и KFC присоединились к поддержке Украины.

Наши рестораны закрыты из соображений безопасности, но мы предоставляем местным советам еду из ресторанов… Представители местных властей забирают продукцию и распределяют туда, где в ней нуждаются больше всего, — сообщает McDonald’s.

Рестораны передают продукты, не требующие приготовления, а также посуду.

Друзья, вчера рестораны KFC открыли свои кухни для приготовления пищи для тех, кому это необходимо, а именно: военных госпиталей, больниц, территориальной обороны, военных и т.д., — заявляет KFC.

Волонтерство украинцев

В Хмельницком горожане собрались плести маскировочные сетки и поддерживать друг друга искренней песней.

А в Кривом Роге начали сбор одежды и обуви для эвакуированных из зоны боевых действий. Волонтеры говорят, что мешков с вещами даже не стоит пытаться посчитать — местные несут и несут все, чем могут помочь.

Украина непобедима! Верим в ВСУ и в то, что хороших известий с каждым днем будет все больше!

Мы не одни в борьбе с диктаторским режимом Владимира Путина. С начала войны проходят протесты в мире в поддержку Украины. Кроме того, Запад продолжает налагать на РФ мощные санкции.